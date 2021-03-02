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У Львові чоловік намагався викрасти 6-річну дівчинку біля школи: виривав з рук мами

Автор: Роман Мирончук

У вівторок, 2 березня, вранці невідомий намагався викрасти 6-річну дитину біля львівської школи №82. Мама з дочкою заходили на територію навчального закладу, коли до них підійшов чоловік і почав виривати дитину з рук жінки.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Чоловікові не вдалося забрати дитину, і після цього він одразу ж зник у невідомому напрямку. У поліції підтвердили, що їх викликали в школу, але вони цей випадок не коментують до з'ясування всіх обставин.

Адміністрація школи підтвердила, що такий випадок був. Але раніше з таким ніколи не стикалися. При цьому в школі є охорона.

"Це було якраз перед уроками, перед входом на територію школи. Раніше ми цю людину тут не бачили, можливо, він якийсь неадекватний", - розповів завуч школи Тарас Качур.

Вдень у школу приїхали слідчі і опитували свідків. Батьки школярів у мережі обговорюють цей випадок і закликають уважно стежити за дітьми.

Вчителі та адміністрація школи тепер наполягають, щоб учні не ходили самі в школу. Батьків також закликають особисто приводити і забирати своїх дітей з уроків.

Нагадаємо, стали відомі причини побиття школярки в Кривому Розі.

Ми також писали про те, що в Черкасах поскаржилися на охоронця в школі, який принижує дітей.

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Новини України Львівшкола
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