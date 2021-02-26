У Черкасах поскаржилися на охоронця в школі, який принижує дітей: спалахнув скандал (відео)

У Черкасах спалахнув скандал в школі через "розборки" мами одного з учнів з охоронцем, завучем і поліцейськими, які прибули на виклик у зв'язку з конфліктом і зривом навчального процесу. Жінка скаржиться на поведінку шкільного сек'юріті, який нібито грубіянить і ображає школярів.

Також вона опублікувала відео з'ясування стосунків з працівниками школи та правоохоронцями.

За словами жінки, вона прийшла в школу разом з сином, щоб скласти навчальний план, але охоронець грубо спробував її вигнати - мовляв, вона не має права перебувати в школі, і порушує карантинні правила.

Рачек обурюється, що чоловік не представився, не пред'явив їй свої документи, і взагалі поводився хамськи.

Відео: У школі Черкас спалахнув скандал через охоронця

"У школі №15 м. Черкаси працює людина. Кажуть, що охоронець. Він ображає дітей, обзиває, принижує їх. На мої питання хто він, і ким тут працює не відповідає. Сьогодні він знову не говорив, хто він є, натомість спровокував ситуацію, яка завдала моральної шкоди мені з дитиною, яка навчається на домашній освіті. Кричав на мене" пошла вон отсюдова", тикав в обличчя телефон, кричав, що викличе поліцію. І таки викликав. Точніше попросив зробити це завуча", - пише жінка.

Незабаром до класу, де вона перебувала разом з вчителем і дітьми, на консультації за індивідуальним планом, увійшла завуч і стала вимагати, щоб Ольга покинула приміщення. В коридорі біля дверей класу у них зав'язалася суперечка - жінки обмінювалися претензіями щодо порушення маскового режиму та інших санітарних вимог у школі. У підсумку завуч викликала поліцію.

Відео: У Черкасах в школі стався конфлікт між мамою учня і охоронцем з завучем

"Знайшли причину: я час від часу знімала маску... Людина без маски заявляє в поліцію, що я без маски!" - йдеться у публікації.

Як видно на кадрах, спілкування з "копами" також не заладилося. Спочатку Рачек жалілась їм на охоронця, потім на завуча, а після посипалися претензії до правоохоронців нібито через ігнорування її претензій. Почалася нова суперечка, але вже з поліцейськими. При цьому жінка постійно апелювала до того, що її дитина отримала стрес через конфліктну ситуацію, а навчальний процес зриває саме завуч з охоронцем, які також "створюють небезпеку для дітей і батьків у школі".

Відео: У Черкасах у школі жінка сперечалася з поліцією через грубого охоронця

У підсумку на жінку склали адміністративний протокол за порушення правил карантину, передбачає штраф 250 гривень.

Рачек стверджує, що поліцейський застосував до неї фізичну силу. І вона вирішила сама викликати правоохоронців, щоб написати заяву.

На ролику видно її спілкування з уже іншим поліцейським, а також з директором школи, який встав на бік завуча.

Відео: У Черкасах розгорівся скандал у школі

У коментарях до публікації в мережі деякі юзери пишуть, що охоронець у цій школі дійсно грубить дітям і дорослим.