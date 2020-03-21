У Львові масово вирубують ліс, поки всі на карантині

Карантин в Україні - у Львові масово вирубують ліс

Поки місцеві жителі сидять вдома на карантині, влада знищує ліс

Карантин в Україні, який покликаний перешкодити поширенню коронавіруса, має не тільки позитивні сторони, але й негативні. Так, найбагатший депутат Львівської міської ради Григорій Козловський вирішив вирубити весь ліс біля Винниківського озера. Відповідне відео опублікувала у соцмережі Facebook Наталія Підлісна-Мацелюх.

"Ще два дні тому там був ліс, по якому я гуляла, де проходило моє дитинство. І свіжі пеньки свідчать лише про те, що протягом двох днів можна зрубати те, що служило людям роками і десятиліттями", - зазначено в ролику. Наталя стверджує, що через день-два лісу зовсім не буде видно.

На цій території повинні облаштувати лижну трасу. Поліція виїжджала на місце події, однак стверджує, що вирубка ведеться законно, а Григорій Козловський заявляє, що компенсує збитки.

В поліції неофіційно підтвердили наявність лісорубного квитка від ДП "Львівське лісове господарство" на вирубку дерев. Зв'язатися з директором підприємства Юрієм Синявським, щоб дізнатися, коли і на яку саме вирубку надало дозвіл підприємство не вдалося, передає ZAXID.NET.

Карантин в Україні - у Львові масово вирубують ліс (відео: facebook.com/Natalya Pidlisna-Matselyuh)

Підписники були шоковані побаченим і вважають, що подібні дії повинні бути покарані:

Мародер;

Козловський вважає, що все має робитися, як він забажає;

Зроби можливість поширити;

Він планує зробити канатну дорогу, знищуючи все на своєму шляху.

Карантин в Україні - у Львові масово вирубують ліс (відео: facebook.com/Natalya Pidlisna-Matselyuh)

Нагадаємо, що у Рівненській області група лісорубів завдала збитків на 1 млн гривень.