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У Львові хірурги врятували життя дитині: провели надскладну операцію на мозку

Автор: Анна Шиканова

У Львові медики врятували 9-річну дівчинку і зробили їй надскладну операцію на мозку. Для цього їм довелося кістку з черепа зберігати в животі.

Деталі розповіли на сторінці дитячої лікарні Першого територіального медичного об'єднання в Facebook.

9-річна Аня захворіла на звичайну застуду, і батьки лікували її вдома. Але нежить перейшов в запалення слизової оболонки приносових пазух.

Місяць дівчинка лікувалася амбулаторно, але стан так і не покращився і в лікарню її доставили вже у важкому стані. У дитини була висока температура, головний біль, а рука і нога частково почали відмовляти.

Обстеження показало, що в організмі дівчинки скупчився гній і він вже дістався до мозку. У неї діагностували субдуральну емпієму над лівою півкулею головного мозку.

Лікарі вичистили гній з пазух, але поліпшення прийшло ненадовго. У ані почалися судоми, і вона потрапила в реанімацію.

У лікарні зібрали консиліум і було вирішено негайно провести операцію.

"Оскільки провести втручання через маленький отвір стан ані не дозволяв, першим етапом їй виконали декомпресійну трепанацію черепа. Дівчатка видалили досить велику частину кістки черепа і забрали зайву рідину", - розповіли хірурги.

Далі вони повинні були повернути кістку на місце, але це виявилося неможливо – нагноєння викликало набряк мозку. Щоб зберегти кістку в стерильних умовах, хірурги розмістили її в передній черевній стінці дівчинки та зробили там спеціальну "кишеньку".

Коли набряк спав, кістку повернули на місце і зробили пластику твердої мозкової оболонки.

У Львові лікарі врятували життя 9-річній дівчинці

Зараз Аня вже поправилася, і лікарі дозволили їй повернутися з батьками додому.

"Вона провела в лікарні місяць і за цей час, зізнається, стала дуже хороброї, тому що навіть кров з пальчика здавати більше не боїться", - розповіли лікарі.

Дівчинці належить реабілітація, а через місяць їй потрібно буде знову здатися хірургам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові 5-річній дівчинці провели складну операцію і повернули здатність ходити.

А також розповідали про те, що у Львові бабуся пожертвувала свій орган онукові.

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