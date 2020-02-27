У Львові друзі "викрали" іменинника, а поліцейські ще й оштрафували

У Львові молоді люди вирішили незвичайним способом привітати друга з днем народження і організували його викрадення з метою викупу. Свою "жертву" вони засунули в багажник автомобіля, але хлопець примудрився навіть у наручниках подзвонити в поліцію та повідомити про подію.

Правоохоронці змогли вирахувати і затримати "зловмисників", після чого і з'ясувалася вся затія жартівників.

Як розповіли в прес-службі патрульної поліції Львівській області, 26 лютого пізно ввечері "копи" отримали орієнтування, що біля стадіону СКА сталося викрадення людини.

18-річний львів'янин, який в той момент знаходився у багажному відділенні якоїсь машини, розповів їм, що двоє невідомих підійшли до нього на вулиці Клепарівській і попросили прикурити. Після цього молоді люди накинулися на нього, зв'язали, наділи наручники та мішок на голову, а потім помістили в багажник.

Хлопець чув з салону, що його повезуть в ліс і вимагатимуть викуп у батьків.

Поліцейським вдалося визначити рух авто з викраденим і встановити його місцезнаходження. Прибувши за вказаною адресою, патрульні помітили автомобіль BMW, з багажника якого дві людини витягли чоловіка з мішком на голові та зі зв'язаними руками і ногами. "Копи" затримали "лиходіїв", а нещасного звільнили з полону.

У Львові викрали людину заради розіграшу в день народження (Фото: facebook.com/lvivpolice)

Як з'ясувалося, так званими викрадачами були 23-річні львів'яни, друзі того хлопця, які хотіли таким чином привітати його з днем народження.

Після цього всю компанію доставили в Шевченківський відділ поліції, де молодий чоловік відмовився від претензій до своїх друзів і заявив, що здійснив неправдивий виклик.

У підсумку іменинник не залишився без "привітання" і з боку правоохоронців.

"Патрульні винесли на нього постанову за ст.183 (Неправдивий виклик спецслужб) КУпАП. Невдалий жарт, може призвести до трагедії. Думайте про наслідки, перед тим як щось зробити!" - йдеться в повідомленні "копів".

Нагадаємо, що завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, поліції, швидкої медичної допомоги або аварійних служб тягне за собою накладення штрафу від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомлялося раніше, у Львові тиждень тому на вулиці зі стріляниною викрали чоловіка і помістили в багажник авто. Правоохоронцям вдалося затримати зловмисників.