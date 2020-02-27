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У Києві жінка вкрала дитину з дитбудинку: усі деталі

STYLERЖиття    27.02.2020 - 15:31
У Києві жінка вкрала дитину з дитбудинку: усі деталі
У Києві жінка вкрала дитину з дитбудинку (Колаж РБК-Україна)

Поліція веде розшук жінки та дитини

У Києві з дитячого будинку 27 лютого вкрали дитину. Трирічну Анжелу Туманян поцупила з установи її біологічна мати. Співробітники поліції зараз розшукують зниклу дитину і жінку. Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

Про те, що трапилося правоохоронцям повідомила старша по дитячому будинку. З'ясувалося, що Євгенія Туманян - мати дівчинки, віддала доньку в дитячий будинок три роки тому. 27 лютого жінка прийшла в дитбудинок, а потім відвела дитину в невідомому напрямку без будь-яких документів.

Дівчинка Анжела була одягнена в сіру кофту з білим флісом, джинсовий сарафан. Була без верхнього одягу. Євгенія була одягнена в темну куртку і чорну шапку з бубоном. Носить окуляри для зору.

"При наявності будь-якої інформації про можливе місцезнаходження дитини та жінки, повідомте по телефону спецлінії поліції 102. А всіх зниклих, кого шукають в Києві, ви можете подивитися по тегу Розшук", - сказано в повідомленні.

У Києві жінка вкрала дитину з дитбудинку: усі деталіУ Києві з дитбудинку пропала Анжела Туманян (фото: facebook.com/pg/dtp.kiev.ua)

Як ми раніше писали, чиновник розповів про тяжку долю дівчини, яка викрала немовля.

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