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У Львові зі стріляниною викрали чоловіка

Новини » Надзвичайні події     20.02.2020 - 21:09
У Львові зі стріляниною викрали чоловіка
Фото (lv.npu.gov.ua)

Правоохоронці затримали злонавмисників, їм загрожує покарання від трьох до семи років позбавлення волі

У Львові 20 лютого зі стріляниною викрали чоловіка, правоохоронці затримали зловмисників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції області.

Повідомляється, що сьогодні в 17:17 надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Наукової-Симоненка невідомі зробили кілька пострілів, а потім силою помістили перехожого в багажник легковика Chevrolet і в супроводі позашляховика BMW поїхали в невідомому напрямку.

“До розшуку і затримання нападників були задіяні оперативники карного розшуку, бійці батальйону спеціального призначення, співробітники оперативних служб, територіальних підрозділів поліції Львівської області та патрульні поліцейські. Зловмисників, які втекли в BMW, патрульні поліцейські затримали на вулиці Симоненка, а Chevrolet - на Навроцького. З багажника легковика правоохоронці звільнили викраденого", - йдеться в повідомленні поліції.

В даний час поліцейські встановлюють особу потерпілого та анкетні дані затриманих. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією - ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі 20 лютого на зупинці громадського транспорту сталася стрілянина. Повідомляється, що правоохоронці проводять розслідування за фактом стрілянини в Приморському районі Одеси.

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