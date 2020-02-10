У Львові вирує ураган: зруйновані залізничні шляхи, повалені дерева

Буревій у Львові та Львівській області розпочалася у понеділок, 10 лютого. Місцями пориви вітру досягають 20 метрів в секунду. За повідомленнями місцевих жителів, ураган валить дерева, зносить супутникові антени, валить білборди і навіть пошкодив елементи залізничної інфраструктури.

Так, на відрізку шляху від Верхнього Синьовидного Львівської області до Старого Села вітер повалив дерева і заблокував залізничні колії.

"Шквальний вітер повалив дерева та пошкодив елементи залізничної інфраструктури на станції Верхнє Синьовидне, перегонах Самбір - Дубляни - Дрогобич, Любінь Великий - Комарно - Коропуж, Персенківка - Старе Село", - йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

Ураган у Львівській області зруйнував залізничні колії

Аварійні служби вже приступили до ліквідації наслідків негоди, але рух поїздів обмежений і спостерігаються серйозні збої у графіку приміських поїздів, а також поїздів Київ-Рахів та Ужгород-Львів.

За повідомленнями ресурсу "Варта" в соціальних мережах, сильний штормовий вітер руйнує білборди, вириває з корінням дерева, обламує гілки.

Буревій у Львові

Також жителі і повідомляють про серйозні пошкодження дахів. З деяких будинків вітер зірвав супутникові антени, і вони впали на землю.

Буревій у Львові

"По вулиці Джерельной зірвало частину даху. По вулиці Кульпарківській, 154 відриває покриття, по вулиці Степана Бандери, біля грузинського хліба, впав шматок карниза. По вулиці Томашевського, 4, обвалилася штукатурка. На проспекті Чорновола падають конструктивні елементи реклами. Будьте обережні!" - поінформував на своїй сторінці в Facebook Ігор Зінкевич.