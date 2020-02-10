У Польщі вітер зірвав дах з будівлі, загинули дві людини

Фото: місце події (pap.pl)

Буревій Забіне забрав життя двох осіб

Сьогодні 10 лютого, у Польщі загинуло двоє осіб після того, як на гірськолижному курорті сильний вітер зірвав дах прокату лижного спорядження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство PAP.

На гірськолижному курорті Буковина-Татшанська в результаті пориву вітру упав дах прокату лижного спорядження, внаслідок чого жінка з донькою загинули. Ще двом потерпілим медики продовжують надавати допомогу. Також зірваний дах пошкодив припарковані неподалік автомобілі

Напередодні місцева влада оголосила попередження у зв’язку з сильним вітром, а в понеділок в Татри прийшов буревій Забіне зі швидкістю вітру 100 км/год, який до цього також завдав чималої шкоди Німеччині.

Нагадаємо, Аеропорт у німецькому Франкфурті-на-Майні скасував майже 150 рейсів через потужний буревій "Забіне", який 9 лютого охопив Німеччину.

Також, німецькі метеорологи повідомили, що 9 лютого потужний буревій "Забіне" повинен досягнути території Німеччини. Прогнозувалося, що пориви вітру сягатимуть 100-175 кілометрів на годину. Очікується, що буревій в країні утримається до 11 лютого. Німецькі аеропорти та залізниця попереджали про можливі зміни в роботі.