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У Львові в 8-річного хлопчика діагностували інсульт: в якому стані дитина

Автор: Тетяна Самарук

У Львові до міської дитячої лікарні доставили 8-річного хлопчика. Медики діагностували у нього інсульт.

Про це пише zaxid.net.

Як у хлопчика виявили хворобу

Батьки хлопчика розповіли, що він ріс активним займався спортом і не був хворобливим. Рідко скаржився на головний біль та не страждав на запаморочення.

Зокрема, у неділю, 13 лютого, хлопчик уві сні почав чи то плакати, чи то стогнати. Тоді батько перевернув його на бік і хлопець почав блювати.

"Він не міг самостійно стояти, говорити й ми відразу викликали швидку. Вже у лікарні ми дізналися, що у Святослава інсульт", – повідомила мати Світлана.

Як виявилося, у нього була вроджена аномалія судин. Про неї батьки дізналися вже після інсульту. Наразі на нього чекає складна операція

Хлопчика одразу госпіталізували у відділення інтенсивної терапії та реанімації. Лікарям вдалося стабілізувати стан дитини.

Сьогодні, 17 лютого, його перевели у нейрохірургічне відділення і там лікарі підготують його до складної операції. Оперуватимуть не раніше, ніж через 14 - 21 день, оскільки це небезпечно.

Дитячий нейрохірург Тарас Микитин розповів, що дитячі інсульти не рідкість. Зокрема, часто трапляються судинні аномалії і їх виявляють здебільшого випадково - під час обстежень, або ж під час інсультів.

Негайно потрібно робити обстеження, якщо у дитини є такі симптоми:

  • запаморочення;
  • часто болить голова;
  • виникає блювота.

Раніше ми повідомляли, що лікарі назвали п'ять факторів розвитку гіпертонії.

Також ми писали, що український вчитель після інсульту отримав дар.

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