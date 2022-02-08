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Український вчитель після інсульту отримав дар. Подивіться, як чудово він малював

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Вівторок 08 лютого 2022 13:14
Український вчитель після інсульту отримав дар. Подивіться, як чудово він малював Сільський вчитель став художником після пережитого інсульту (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Сільський вчитель Микола Ткачук із села Залісці Луцького району після пережитого інсульту отримав дар малювання. Він писав картини, які не можуть залишити байдужими.

Про це повідомляє місцеве видання "Вісник".

Історія Миколи Ткачука

Миколи вже 10 років немає в живих, але його доля варта того, щоб про неї розповісти. Він був сільським учителем і директором школи, але в його життя прийшла біда. І не одна.

Спочатку у нього помер батько. А потім у 42 роки - рідний брат Петро. Пізніше - 34-річна сестра Леся. І все це протягом декількох років. Микола не плакав і не показував на людях, що убитий горем. Він намагався все тримати в собі. Але це не могло пройти безслідно, а вдарило несподівано і страшно. У нього стався інсульт, після якого одиниці залишаються в живих.

Його діти - Ульян і Каміла, дружина Тамара, відразу разом з лікарями кинулися рятувати рідну людину. Важко передати словами, що їм довелося пережити, щоб повернути до життя Миколая.

Картини Миколи Ткачука

Дружина Миколи не відходила від нього ні на секунду, вона місяцями була з ним в лікарні. І сталося диво - він почав повертатися до життя. Через кілька років до чоловіка повернулася пам'ять і він почав малювати. Лівою рукою.

"Картини Миколи Ткачука дуже самобутні. У них неймовірний магнетизм. Коли починаєш розглядати, вже не можна відірватися. Дуже багато він зображував ліс. Це й не дивно. Адже село Залісці розташоване поблизу мальовничого лісу. До речі, батько Федір Микола був лісником. І з дитячих років багато часу проводив у тому гаю. Як то кажуть, виріс там", - описує його картини друг.

Микола після інсульту прожив ще одинадцять років. Він написав понад 100 картин, красу яких ви можете оцінити самі.

Український вчитель після інсульту отримав дар. Подивіться, як чудово він малювавУкраїнський вчитель після інсульту отримав дар. Подивіться, як чудово він малювавУкраїнський вчитель після інсульту отримав дар. Подивіться, як чудово він малювавУкраїнський вчитель після інсульту отримав дар. Подивіться, як чудово він малювавКартини Миколи Ткачука (фото: visnyk.lutsk.ua)

Як ми раніше писали, у Києві показали картину відомого художника, вкрадену під час Другої світової.

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