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Во Львове у 8-летнего мальчика диагностировали инсульт: в каком состоянии ребенок

Автор: Татьяна Самарук

Во Львове в городскую детскую больницу доставили 8-летнего мальчика. Медики диагностировали у него инсульт.

Об этом пишет zaxid.net.

Как у мальчика обнаружили болезнь

Родители мальчика рассказали, что он рос активным занимался спортом и не был болезненным. Редко жаловался на головную боль и не страдал головокружением.

В частности, в воскресенье, 13 февраля, мальчик во сне начал то ли плакать, то ли стонать. Тогда отец перевернул его на бок и парень начал блевать.

"Он не мог самостоятельно стоять, говорить и мы сразу вызвали скорую. Уже в больнице мы узнали, что у Святослава инсульт", – сообщила мать Светлана.

Как оказалось, у него была врожденная аномалия сосудов. О ней родители узнали уже после инсульта. Сейчас его ждет сложная операция

Мальчика сразу госпитализировали в отделение интенсивной терапии и реанимации. Врачам удалось стабилизировать состояние ребенка.

Сегодня, 17 февраля, его перевели в нейрохирургическое отделение и там врачи подготовят его к сложной операции. Оперировать не ранее, чем через 14 - 21 день, поскольку это опасно.

Детский нейрохирург Тарас Никитин рассказал, что детские инсульты не редкость. В частности, часто случаются сосудистые аномалии и их обнаруживают по большей части случайно - во время обследований, или же во время инсультов.

Немедленно нужно делать обследование, если у ребенка есть такие симптомы:

  • головокружение;
  • часто болит голова;
  • возникает рвота.

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