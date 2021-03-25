У Львові 11-річна школярка наздогнала і затримала грабіжника: сміливу дівчинку нагородили

Інцидент стався на вулиці Джорджа Вашингтона. Школярка проходила біля зупинки громадського транспорту. В цей час до неї підійшов незнайомий чоловік, вирвав з рук смартфон і штовхнув її так, що вона впала.

Після цього зловмисник почав тікати. Дівчинка піднялася і побігла за злодієм. Разом з небайдужими чоловік був затриманий перехожими. Його передали співробітникам поліції.

Правоохоронці з'ясували, що дитину обікрав 36-річний місцевий житель. За цей злочин йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Співробітники поліції дівчинку запросили до відділку. Їй висловили подяку за сміливість, подарували м'яку іграшку, а також показали, як працюють правоохоронці.

У Львові школярку нагородили за затримання грабіжника (фото: lv.npu.gov.ua)