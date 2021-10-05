Львів вже на порозі карантину: які обмеження чекають на місто
У Львові скоро збираються посилити карантин через сплеск захворювань на коронавірус.
Такі наміри озвучив мер міста Андрій Садовий, передає прес-служба Львівської міськради.
Градоначальник зазначив, що Львів зараз "плавно входить в червону зону карантину".
"Ми червоної зони не уникнемо, ми вже в неї входимо. Думаю, через кілька днів питання буде стояти жорсткіше, тому що є зростання захворюваності", - сказав мер.
За словами Садового, спостерігається негативна динаміка за позитивними тестами на COVID-19. Також велике навантаження лягає на лікарні. У місті відкривають восьму лікарню для пацієнтів з коронавірусом.
За словами Садового, в лікарні у важкому стані потрапляють як правило невакциновані люди й ті, хто не хворів COVID-19. За даними міськради, понад 95% нових госпіталізованих не були щеплені від коронавірусу.
"Динаміка негативна, також велике завантаження по лікарнях. Станом на ранок у лікарні швидкої допомоги було 372 осіб госпіталізовано. За останню добу було госпіталізовано 35 осіб, а не виписано нікого", - заявив мер Львова.
Які обмеження чекають місто в разі потрапляння в червону зону:
- Забороняється робота кафе і ресторанів (можна на винос)
- Забороняється робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів та інших розважальних закладів
- Забороняється робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів
- Забороняється робота закладів освіти, крім тих, де 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат
- Заборона проведення масових заходів
- Забороняється робота закладів культури
- Заборона на роботу готелів і хостелів.
Обмеження не стосуватимуться, якщо весь персонал установ вакцинований двома дозами.
Як ми раніше писали, сім областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину.