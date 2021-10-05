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Львов уже на пороге карантина: какие ограничения ждут город

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Львов, Вторник 05 октября 2021 08:31
Львов уже на пороге карантина: какие ограничения ждут город Во Львове скоро усилят карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во Львове скоро собираются усилить карантин из-за всплеска заболеваний коронавирусом.

Такие намерения озвучил мэр города Андрей Садовой, передает пресс-служба львовского горсовета.

Градоначальник отметил, что Львов сейчас "плавно входит в красную зону карантина".

"Мы красной зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости", - сказал мэр.

По словам Садового, наблюдается негативная динамика по позитивным тестам на COVID-19. Также большая нагрузка ложится на больницы. В городе открывают восьмую больницу для пациентов с коронавирусом.

По словам Садового, в больницы в тяжелом состоянии попадают как правило невакцинированные люди и те, кто не болел COVID-19. По данным горсовета, более 95% новых госпитализированных не были привиты от коронавируса.

"Динамика отрицательная, также большая загрузка по больницам. По состоянию на утро в больнице скорой помощи было 372 человек госпитализированы. За последние сутки были госпитализированы 35 человек, а не выписано никого", - заявил мэр Львова.

Какие ограничения ждут город в случае попадания в красную зону:

  • Запрещается работа кафе и ресторанов (можно на вынос)
  • Запрещается работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений
  • Запрещается работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров
  • Запрещается работа учреждений образования, кроме тех, где 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат
  • Запрет проведение массовых мероприятий
  • Запрещается работа учреждений культуры
  • Запрет на работу отелей и хостелов.

Ограничения не будут касаться, если весь персонал учреждений вакцинирован двумя дозами.

Как мы ранее писали, семь областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина.

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