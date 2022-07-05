Львів накрило страшною грозою з градом: вулиці затоплені, транспорт стоїть

Перша грозова хвиля пройшла у Львові близько 16:00. Злива Закінчилася буквально через 10 хвилин. Однак через пів години почала виблискувати блискавка, гриміти грім, і гроза з новою силою обрушилася на місто.

У кількох районах Львова повідомляють, що пройшов великий град.

Вулиці в центральній частині затопило і замість проїжджої частини утворилися річки. Весь міський електротранспорт зупинився.

"У зв'язку з негодою частина електротранспорту в місті тимчасово не курсує. Фіксуємо підтоплення на вул.Стуса, вул. Сахарова, вул. Під Дубом та вул. І. Франка. З цієї причини виникли перебої в роботі громадського транспорту. Комунальні бригади очищають водоприймачі.

Як тільки стече вода-робота електротранспорту відновиться. Попередньо зафіксовано станом на 19: 08 підтоплення близько 20 дахів", - Андрій Москаленко, перший заступник мера Львова.

У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології України попереджають, що 5 і 6 липня можливі сильні зливові дощі, в горах можливе утворення селів і вода в річках може сильно піднятися.

Можливі пориви вітру до 15-20 м / с.у регіоні оголошено штормове попередження.

У Львові тимчасово не працюють екстренні номери служби порятунку.