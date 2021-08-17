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Львів накрила незвичайна грозова хмара: вражаюче відео

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Львів, Вівторок 17 серпня 2021 19:04
Львів накрила незвичайна грозова хмара: вражаюче відео Колаж РБК-Україна: Львів накрила незвичайна хмара
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 17 серпня, до Львова увірвався потужний ураган з грозою, який повалив дерева і залишив деяких людей без електрики. При цьому місто накрила незвичайна грозова хмара.

Відео хмари опублікував Telegram-канал "Україна в шоці".

"Сьогодні Львів накрила незвичайна грозова хмара, яка принесла з собою град і шквальний вітер. Здавалося б, погодними аномаліями українців вже не здивувати", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що після зливи в місті затопило вулиці. З дерев також падали гілки і одна зачепила автомобіль. На вулиці Чорновола обрушилася частина стіни, яка була зовсім недавно побудована в новому офісному центрі.

У парку культури і відпочинку дерево впало на атракціони. Всього було повалено 18 дерев.

Через обірвані електропередачі без електроенергії залишилося понад 120 населених пунктів у Львівській області, ще 68 залишилися без електроенергії частково.

У Львові також були проблеми з електрикою, але робочі швидко усунули проблему. Місцевих жителів попередили, що грози з дощами ще можуть бути протягом дня.

Нагадаємо, ураган під Полтавою зривав дахи і дерева, пробивав гілками авто і занурив область в темряву.

Ми також писали про те, що в Хмельницькій області ураган виламав дерева на більш ніж ста гектарах лісу.

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Львів Гідрометцентр
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