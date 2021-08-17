Львів накрила незвичайна грозова хмара: вражаюче відео
Сьогодні, 17 серпня, до Львова увірвався потужний ураган з грозою, який повалив дерева і залишив деяких людей без електрики. При цьому місто накрила незвичайна грозова хмара.
Відео хмари опублікував Telegram-канал "Україна в шоці".
"Сьогодні Львів накрила незвичайна грозова хмара, яка принесла з собою град і шквальний вітер. Здавалося б, погодними аномаліями українців вже не здивувати", - йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що після зливи в місті затопило вулиці. З дерев також падали гілки і одна зачепила автомобіль. На вулиці Чорновола обрушилася частина стіни, яка була зовсім недавно побудована в новому офісному центрі.
У парку культури і відпочинку дерево впало на атракціони. Всього було повалено 18 дерев.
Через обірвані електропередачі без електроенергії залишилося понад 120 населених пунктів у Львівській області, ще 68 залишилися без електроенергії частково.
У Львові також були проблеми з електрикою, але робочі швидко усунули проблему. Місцевих жителів попередили, що грози з дощами ще можуть бути протягом дня.
Нагадаємо, ураган під Полтавою зривав дахи і дерева, пробивав гілками авто і занурив область в темряву.
Ми також писали про те, що в Хмельницькій області ураган виламав дерева на більш ніж ста гектарах лісу.