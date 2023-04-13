ua ru
Чт, 13 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Севастополе студента задержали за флаг Украины: его заставили извиняться

Новина українською →
Севастополь, Четверг 13 апреля 2023 21:35
В Севастополе студента задержали за флаг Украины: его заставили извиняться В Севастополе студента задержали за флаг Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В оккупированном Севастополе задержали студента Кирилла из разрушенного россиянами Мариуполя. Все из-за флага Украины, который висел в его квартире.

Видео появилось в Telegram-канале "Мариуполь сейчас".

В сети появилось видео, на котором неизвестный стоит на улице и снимает окно Кирилла, через которое виден украинский флаг.

В результате это не понравилось оккупантам, поэтому они заставили извиниться парня.

Позже появился ролик, где парень рассказывает, что переехал в Севастополь из Мариуполя.

"Под влиянием западной пропаганды, которая отравляла мой мозг в течение 19 лет, я разместил украинскую символику в виде флага у себя в комнате на стене. Тем самым совершил плевок в лицо всем людям, которые меня поддерживали", - сказал он.

Студента заставили принести извинения и сказать, что он хочет получить гражданство Российской Федерации и "быть полезным обществу".

Ранее мы сообщали, что в Крыму девушку задержали за нарисованный герб Украины и заставили извиняться.

Также мы писали, что в Крыму партизаны "запугивают" оккупантов украинской символикой.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупанти Севастополь флаг Украины