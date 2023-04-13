В Севастополе студента задержали за флаг Украины: его заставили извиняться
В оккупированном Севастополе задержали студента Кирилла из разрушенного россиянами Мариуполя. Все из-за флага Украины, который висел в его квартире.
Видео появилось в Telegram-канале "Мариуполь сейчас".
В сети появилось видео, на котором неизвестный стоит на улице и снимает окно Кирилла, через которое виден украинский флаг.
В результате это не понравилось оккупантам, поэтому они заставили извиниться парня.
Позже появился ролик, где парень рассказывает, что переехал в Севастополь из Мариуполя.
"Под влиянием западной пропаганды, которая отравляла мой мозг в течение 19 лет, я разместил украинскую символику в виде флага у себя в комнате на стене. Тем самым совершил плевок в лицо всем людям, которые меня поддерживали", - сказал он.
Студента заставили принести извинения и сказать, что он хочет получить гражданство Российской Федерации и "быть полезным обществу".
Ранее мы сообщали, что в Крыму девушку задержали за нарисованный герб Украины и заставили извиняться.
Также мы писали, что в Крыму партизаны "запугивают" оккупантов украинской символикой.