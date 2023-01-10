Львовское метро: показали проект подземного общественного транспорта (фото и видео)

Каким должно было быть метро во Львове

В генеральном плане Львова на 1966 год был проект прокладки под центром подземных трамвайных линий. Это должно было разгрузить наземные маршруты города.

В 1972 году киевский институт "Дипромисто" разработал для Львова комплексную транспортную схему с подземным трамваем. В общей сложности план предусматривал три линии.

В первую очередь строительства входили два тоннеля метротрама общей протяженностью 5,5 километра - красный и синий с пересадочным узлом в центре. Зеленый тоннель протяженностью 3,3 километра от Стрыйского рынка до вокзала должны были построить позже.

Трамвайные линии хотели провести в поселок Дубляны, микрорайон Рясне и город Винники. Красный тоннель должен был соединять под землей улицы Сахарова и Лычаковскую. На месте старого депо на Сахарова хотели построить петлю, на которую бы заезжали трамваи. Внутри кольца должен был быть сквер и паркинг.

Схема львовского метротрама (фото: Википедия)

На красной линии трамвая должны были быть остановки: площадь Стефаника, площадь Галицкая, Военный госпиталь, Шевченковская роща. На синей - остановки на площади Старый рынок, улицы Гайдамацкая (трамвай должен был выходить на поверхность).

Подробного плана строительства второй очереди нет, вероятно, его приостановили из-за кризиса в союзе.

Входы и выходы к трамваям должны были размещаться в подземных переходах. Длина станционных платформ планировалась около 75 метров. На станции пересадки под площадью Соборной должен был быть единственный подземный вестибюль для станций на двух линиях, которые бы пересекаться на разных уровнях.

Тоннели планировали прокладывать на средней глубине 30 м в сухом грунте ниже водоносных пластов. Самое глубокое место линии глубиной более 35 м должно было быть под рекой Полтва в районе улиц Стрыйской и Ивана Франко.

На заводненных участках планировали сделать чугунное обрамление тоннелей. В старой части города фундаменты и дубовые сваи домов должны были укрепиться железобетонными подушками.

Схема подземной развязки на Сахарова (фото: Википедия)

В 1983 году начали прокладывать трамвайные пути на улицах Княгини Ольги и Сахарова, они должны были стать частью трамвайной сети.

В 1989 году вдоль трассы будущего тоннеля пробурили землю глубиной 30 метров, чтобы исследовать почву. Именно тогда оказалось, что под Львовом много грунтовых вод, их должны были откачивать.

Первая шахта для будущих тоннелей была расположена на заднем дворе Дворца Потоцких. После того как в шахту опустили проходческий комбайн, возникли подозрения, что строительство влечет за собой определенные разрушения окрестных домов.

В частности, во Дворце Потоцких возникла трещина шириной 30 см. Впоследствии ремонт в 90-х годах обошелся в 6 миллионов гривен. Трещины, возникшие под фундаментом здания, заливали жидким стеклом.

Проект подземного трамвая был остановлен из-за нехватки средств. В 90-х годах план эволюционировал в идею строительства метрополитена. Впрочем, до 2025 года в генеральном плане Львова не предусмотрена сеть подземного общественного транспорта.