Во Львовской области предупредили об опасном хищнике: подходит близко к жилым домам

Что известно об опасности

"В этом году работниками НПП "Бойковщина" отмечено большое количество волков, которые ходят, как по одному, так и стаями. Из-за нехватки пищи сироманцы могут все ближе спускаться к людскому жилью", - сказано в сообщении.

Работники НПП предупредили, что чаще всего причиной нападения волка на человека становится инфицирование бешенством. Волки могут заразиться этой болезнью от лисиц.

Фото: facebook.com/НПП "Бойковщина"

Интересные факты о волках

Специалисты Национального природного парка также рассказали интересные и важные факты об этих опасных лесных хищниках.

Волки способны чувствовать запах на расстоянии полтора километра. У этих зверей есть способность различать 200 млн запахов (человек различает только 50 млн). Именно поэтому волки - отличные охотники.

Волк может бегать со скоростью 65 км/в час и прыгать в высоту до 5 м. А его умственные способности лучше, чем у собаки.

Самая большая волчья стая может состоять из 40 животных.

Один голодный волк за раз может съесть до 10 кг мяса.

Фото: facebook.com/НПП "Бойковщина"