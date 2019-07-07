Лузери тижня: астрологи назвали знаки Зодіаку, яким не пощастить з фінансами

Астрологи розповіли, що найближчий тиждень, з 8 по 14 липня буде дуже напруженим, так як з понеділка почне свій рух ретроградний Меркурій. Він приносить у життя людей неспокій, неприємності і дратівливість.

Овни. Найближчий тиждень стане для них перевіркою на міцність і їм потрібні всі сили, цілеспрямованість і незворушність, щоб впоратися з життєвими негараздами.

Тельці. Цей тиждень стане для них періодом споглядання і спостереження, спокою і передбачуваності. 11-12 липня варто присвятити легким справам. Також зірки попереджають, що можлива зустріч з близькою людиною або майбутнім напарником по роботі.

Близнюки. Представників цього знаку чекають сплески ревнощів і жадібності, а це значить, що потрібно бути акуратніше у витратах і в спілкуванні з половинками. Удома варто навести порядок, а друзів і рідних – залишити в спокої.

Раки. Тиждень ідеально підходить для самоаналізу, чуйності та подолання конфліктних ситуацій. Зірки рекомендують навчиться прощати і не вплутуватися в конфлікти.

Леви. Астрологи радять бути послідовними у справах і не хапатися за все підряд. У найближчий тиждень не варто витрачати багато грошей і не купувати те, що не було заплановано. Краще направити енергію на невідкладні справи.

Діви. В найближчий тиждень варто сфокусувати свою увагу не на фінансах, а на домашніх турботах, батьках і здоров'ї. Можна змінити обстановку або піти у відпустку. Також можливо везіння в любовній сфері.

Терези. Представникам цього знаку слід змінити щось в житті, так як застій і нудьга ведуть до бід і проблем. Астрологи радять знайти нову мотивацію, навести порядок в будинку і в думках і налаштувати себе на позитив.

Скорпіон. Тиждень обіцяє бути вдалим і відкриються нові можливості в любові і в бізнесі. Для того, щоб не злякати удачу, Скорпіони повинні залишатися доброзичливими і веселими. Щоб уникнути фінансових проблем зірки рекомендують уважно ставиться до деталей.

Стрільці. У цього знака на перше місце виходить любов і в найближчий тиждень їм варто відпочити і набратися позитивних емоцій. У справах зірки не рекомендують перекладати відповідальність або роботу на інших – це призведе до втрати грошей.

Козероги. В найближчий тиждень представники цього знаку можуть досягти успіху в тих справах, які раніше не виходили – настав час позбутися від страхів і активізувати свою впевненість. Варто уникати енергетичних вампірів і маніпуляторів. Не виключено успіх і в любовній сфері.

Водолій. Астрологи рекомендують не відмовлятися від допомоги близьких в найближчі дні, так як це призведе до сварок і збитків. Протягом тижня можливі раптові зміни, сварки, конфлікти і перебої в справах. Врятувати ситуацію зможе тільки позитив і віра в себе.

Риби. Варто побоюватися впливу недоброзичливців і недругів. Можна робити покупки, але не витрачати більше, ніж заплановано. До проблем варто поставитися по-філософськи і направити свою енергію на переоцінку цінностей і помилки минулого.

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