Під Луцьком екс-депутатка з чоловіком здійснили зухвалий розбійний напад (відео)

Людина в наручниках (фото: РБК-Україна)

Під Луцьком колишня депутатка Рівненської райради разом з чоловіком скоїли розбійний напад на людину з метою пограбування. Подружжя важко поранили жителя села Тарасове в його ж будинку, після чого прихопили цінності та зникли.

Втім, зловмисників вдалося вирахувати та затримати того ж вечора. Про це 6 січня передає ТРК "Рівне 1".

Зазначається, що зловмисники 3 січня прийшли до своєї жертви під приводом покупців. До власника будинку вони застосували сльозогінний газ і вдарили кілька разів ножем.

Чоловікові вдалося врятуватися лише дивом, і зараз постраждалий перебуває у Луцькій міській лікарні з діагнозом множинні колото-різані рани лівого стегна. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Як розповів Микола, він зміг забрати ніж у злочинців, коли на нього напали. Також житель села Тарасове Луцького району завдав нападнику удар ногою, після чого вийшли сусіди і підняли шум. Зловмисники поспішили зникнути.

Поліція затримала обох нападників в одній з квартир в Рівному.

За інформацією журналістів з власних джерел, жінка раніше була депутаткою Рівненської районної ради 7 скликання. Зауважується, що нічого поганого про неї сказати там не могли.

На місцевих виборах жінка балотувалася на голову сільської ради в Рівненському районі, але не пройшла.

Також стало відомо, що чоловік екс-депутатки раніше вже був судимий за скоєння аналогічного злочину.

Зараз затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі.

Відео: Під Луцьком екс-депутатка з чоловіком скоїли розбійний напад

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