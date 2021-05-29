ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Місячний календар на червень: коли не варто йти в перукарню

Новость на русском →
Субота 29 травня 2021 18:00
Місячний календар на червень: коли не варто йти в перукарню Фото: Місячний календар стрижок на червень 2021 (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Косметичні та перукарські процедури взаємопов'язані з фазою місяця. Є дні, які категорично не підходять для догляду за волоссям – можуть бути проблеми зі здоров'ям, волосся перестануть рости, а фарбування дасть не той відтінок, який замислювався.

Календар стрижок на червень вам допоможе підібрати потрібну дату для візиту в перукарню. Які дати будуть невдалими, розповіли на порталі Astromeredian.

Фази місяця в червні

Спадний місяць – з 1 по 9 червня, з 25 по 30 червня

Молодик - 10 червня

Зростаючий місяць - з 11 по 23 червня

Повний місяць - 24 червня

Сприятливі дні в червні 2021

Для стрижки: 7, 11, 12, 14-16, 22, 27 червня

Для фарбування волосся: 1, 18, 22, 23, 24, 29, 30 Червня

Для завивки: 4-8, 16-18, 20, 26 червня

Для депіляції та епіляції: 1-6, 7-8, 18, 25-30 червня

Для нарощування вій, фарбування брів: 8, 14, 20 Червня

Для кардинальної зміни іміджу-28 червня

Несприятливі дні в червні 2021

3 червня - стрижка категорично заборонена.

5 червня - несприятливий день для стрижки, може відняти життєві орієнтири та позбавити сил.

29 червня - перенесіть стрижку на інший день, оскільки зміна зачіски може викликати ламкість волосся і лупу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти назвали самі даремні засоби для волосся.

А також розповідали про те, що стиліст назвала найбільш трендові стрижки літа 2021.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя парикмахер прическа волосы
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україні піднімуть тарифи на електроенергію: названо дати та нові суми
В Україні піднімуть тарифи на електроенергію: названо дати та нові суми