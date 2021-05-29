Місячний календар на червень: коли не варто йти в перукарню
Косметичні та перукарські процедури взаємопов'язані з фазою місяця. Є дні, які категорично не підходять для догляду за волоссям – можуть бути проблеми зі здоров'ям, волосся перестануть рости, а фарбування дасть не той відтінок, який замислювався.
Календар стрижок на червень вам допоможе підібрати потрібну дату для візиту в перукарню. Які дати будуть невдалими, розповіли на порталі Astromeredian.
Фази місяця в червні
Спадний місяць – з 1 по 9 червня, з 25 по 30 червня
Молодик - 10 червня
Зростаючий місяць - з 11 по 23 червня
Повний місяць - 24 червня
Сприятливі дні в червні 2021
Для стрижки: 7, 11, 12, 14-16, 22, 27 червня
Для фарбування волосся: 1, 18, 22, 23, 24, 29, 30 Червня
Для завивки: 4-8, 16-18, 20, 26 червня
Для депіляції та епіляції: 1-6, 7-8, 18, 25-30 червня
Для нарощування вій, фарбування брів: 8, 14, 20 Червня
Для кардинальної зміни іміджу-28 червня
Несприятливі дні в червні 2021
3 червня - стрижка категорично заборонена.
5 червня - несприятливий день для стрижки, може відняти життєві орієнтири та позбавити сил.
29 червня - перенесіть стрижку на інший день, оскільки зміна зачіски може викликати ламкість волосся і лупу.
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