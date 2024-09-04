Лунин попал в топ-20 лучших вратарей мира, но место конкурента его не радует

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин попал в топ-20 футбольных вратарей современности, составленный авторитетным спортивным изданием GiveMeSport.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт издания.
Эксперты назвали критерии, по которым составили рейтинг. В них вошли следующие показатели: количество "сухих" матчей, положение в клубе, выступления за национальные сборные, количество отраженных ударов и точных пасов, которыми вратарь начинает атаку собственной команды.
Собрав все это вместе, они и определили, что лучшим на данный момент является голкипер английского "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алиссон.
Алиссон (фото: IMAGO)
За ним следуют бельгийский вратарь испанского "Реала" Тибо Куртуа и аргентинец Эмилиано Мартинес, представляющий английскую "Астон Виллу".
Нашему Андрею Лунину отдали 19-ю позицию. С одной стороны, попадание в данный рейтинг - уже признание, с другой - пропасть в 17 позиций между украинцем и его конкурентом в клубе - Куртуа, в очередной раз свидетельствует, когда здоровье бельгийца в норме, ловить в "Реале" Андрею нечего.
Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" в июле 2018-го. В августе того же года в "королевский клуб" из английского "Челси" перебрался Тибо Куртуа.
Если на то время 26-летний бельгиец ехал в Мадрид, чтобы стать номером один, то 19-летнего украинца брали больше на перспективу. Он стал даже не вторым, а третьим вратарем в "Реале" после Куртуа и костариканца Кейлора Наваса.
Андрей Лунин и Тибо Куртуа (фото: x.com/realmadrid)
Чтобы Лунин имел игровую практику, его трижды отдавали в аренду – в испанские "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".
В начале сезона-2023/24 Куртуа получил травму. Лунин, выиграв конкуренцию у срочно арендованного у "Челси" испанца Кепы, стал вратарем номер один в "Реале". Во многом благодаря ему "сливочные" стали чемпионами Испании и вышли в финал Лиги чемпионов. Всего в сезоне украинец сыграл за клуб 31 матч, 12 из которых - без пропущенных голов.
Но когда Куртуа выздоровел, ему снова отдали место первого голкипера. Болезненным для Лунина ударом стало то, что именно бельгиец занял место в воротах в финале ЛЧ против немецкой "Боруссии" Д.
Летом 2024 года Лунин отказался от продления контракта с "Реалом", а его агенты приступили к поиску нового клуба. Однако мадридцы выставили слишком высокий ценник на украинца, контракт которого истекал через год - 40 млн. евро.
В конце концов, Лунин решил остаться в Мадриде, без подписания нового контракта. Действие действующего соглашения заканчивается 30 июня 2025 года. Это значит, что уже в январе Андрей может официально вести переговоры с любой командой.
Но текущий сезон в "Реале" станет для него тяжелым - тренер Карло Анчелотти уже заявил: максимум, на что может рассчитывать украинец - матчи Кубка Испании.
Как сообщалось ранее, сборная Украины провела первую тренировку перед стартом Лиги наций.