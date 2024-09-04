Лунин попал в топ-20 лучших вратарей мира, но место конкурента его не радует

Эксперты назвали критерии, по которым составили рейтинг. В них вошли следующие показатели: количество "сухих" матчей, положение в клубе, выступления за национальные сборные, количество отраженных ударов и точных пасов, которыми вратарь начинает атаку собственной команды.

Собрав все это вместе, они и определили, что лучшим на данный момент является голкипер английского "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алиссон.

Алиссон (фото: IMAGO)

За ним следуют бельгийский вратарь испанского "Реала" Тибо Куртуа и аргентинец Эмилиано Мартинес, представляющий английскую "Астон Виллу".

Нашему Андрею Лунину отдали 19-ю позицию. С одной стороны, попадание в данный рейтинг - уже признание, с другой - пропасть в 17 позиций между украинцем и его конкурентом в клубе - Куртуа, в очередной раз свидетельствует, когда здоровье бельгийца в норме, ловить в "Реале" Андрею нечего.

Топ-20 лучших вратарей мира по версии GiveMeSport

Алиссон (Бразилия, "Ливерпуль") Тибо Куртуа (Бельгия, "Реал") Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла") Эдерсон (Бразилия, "Манчестер Сити") Ян Облак (Словения, "Атлетико") Диогу Кошта (Португалия, "Порту") Мануэль Нойер (Германия, "Бавария") Марк-Андре тер Штеген (Германия, "Барселона") Ян Зоммер (Швейцария, "Интер") Грегор Кобель (Швейцария, "Боруссия" Д) Джанлуиджи Доннарумма (Италия, "ПСЖ") Гульельмо Викарио (Италия, "Тоттенхэм") Лукаш Градецки (Финляндия, "Байер") Давид Райя (Испания, "Арсенал") Майк Меньян (Франция, "Милан") Унаи Симон (Испания, "Атлетик") Джордан Пикфорд (Англия, "Эвертон") Гиорги Мамардашвили (Грузия, "Валенсия") Андрей Лунин (Украина, "Реал") Андре Онана (Камерун, "Манчестер Юнайтед")

Как Лунин и Куртуа конкурируют в Реале

Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" в июле 2018-го. В августе того же года в "королевский клуб" из английского "Челси" перебрался Тибо Куртуа.

Если на то время 26-летний бельгиец ехал в Мадрид, чтобы стать номером один, то 19-летнего украинца брали больше на перспективу. Он стал даже не вторым, а третьим вратарем в "Реале" после Куртуа и костариканца Кейлора Наваса.

Андрей Лунин и Тибо Куртуа (фото: x.com/realmadrid)

Чтобы Лунин имел игровую практику, его трижды отдавали в аренду – в испанские "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

В начале сезона-2023/24 Куртуа получил травму. Лунин, выиграв конкуренцию у срочно арендованного у "Челси" испанца Кепы, стал вратарем номер один в "Реале". Во многом благодаря ему "сливочные" стали чемпионами Испании и вышли в финал Лиги чемпионов. Всего в сезоне украинец сыграл за клуб 31 матч, 12 из которых - без пропущенных голов.

Но когда Куртуа выздоровел, ему снова отдали место первого голкипера. Болезненным для Лунина ударом стало то, что именно бельгиец занял место в воротах в финале ЛЧ против немецкой "Боруссии" Д.

Летом 2024 года Лунин отказался от продления контракта с "Реалом", а его агенты приступили к поиску нового клуба. Однако мадридцы выставили слишком высокий ценник на украинца, контракт которого истекал через год - 40 млн. евро.

В конце концов, Лунин решил остаться в Мадриде, без подписания нового контракта. Действие действующего соглашения заканчивается 30 июня 2025 года. Это значит, что уже в январе Андрей может официально вести переговоры с любой командой.

Но текущий сезон в "Реале" станет для него тяжелым - тренер Карло Анчелотти уже заявил: максимум, на что может рассчитывать украинец - матчи Кубка Испании.