"Спасибо всем". Андрей Лунин не сыграет в финале Лиги чемпионов: какова причина

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин не сыграет в финале Лиги чемпионов 1 июня против дортмундской "Боруссии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение футболиста в его Instagram-аккаунте .

Почему Лунин пропустит финал ЛЧ

В преддверии матча украинский голкипер не работал с командой из-за болезни. Перед тем, как отправиться на матч 1 июня, в "Реале" сообщали о пропущенных украинцем тренировках из-за повышенной температуры.

При этом в объявленной "королевским" клубом заявке на финал Лунин фигурирует среди перечня четырех вратарей (вместе с первым номером "сливочных" Тибо Куртуа, Кепой Аррисабалагой и 18-летним Франом Гонсалесом). Однако уже гарантированно не попадет в состав на игру.

"Очень жаль, что я не могу готовиться к игре в сезоне и моей жизни. Спасибо всем за сообщения и поддержку", - говорится в сообщении украинца.

Таким образом, впервые в плей-офф Лиги чемпионов этого сезона ворота "Реала" будет защищать другой голкипер, не украинец, принявший участие во всех шести поединках раунда на выбывание.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между "Боруссией" из Дортмунда и "Реалом" состоится в субботу, 1 июня. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

Как Лунин играл в ЛЧ в нынешнем сезоне

Андрей в сезоне 2023/24 отстоял в воротах большинство матчей. В общей сложности на его счету 12 "сухих" поединков за мадридскую команду.

В шести матчах плей-офф ЛЧ украинец пропустил восемь голов.

В четвертьфинальной серии пенальти против титулованного "Манчестер Сити" Лунин потянул два пенальти и по сути собственноручно вывел свой клуб на следующую стадию престижнейшего турнира континента.