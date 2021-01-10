Лукашенко не захотів лікуватися від коронавірусу: огидний пацієнт

Олександр Лукашенко перехворів на коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Глава Білорусі Олександр Лукашенко перехворів на коронавірус ще в червні 2020. Він повідомив, що переніс захворювання "на ногах", без прояву симптомів захворювання. При цьому як з'ясувалося, насправді білоруський президент несерйозно поставився до призначеного плану лікування і не приймав ліки.

Про це заявив його молодший син Микола у програмі "Дійові особи з Наїль Аскер-заде" на каналі "Росія 1".

Як розповідає син президента, його батько не завжди прислухався до рекомендацій медиків. За його словами, Олександр Лукашенко є "дуже поганим пацієнтом, просто огидним": він відмовлявся приймати будь-які форми лікування і виконувати приписи лікарів.

"Він відмовляється робити все, що необхідно робити, і чим більше йому кажеш, що це необхідно робити, приводиш фактів, конкретних прикладів не з прекрасного далека, а, можна сказати, сусідньої палати, що буде, якщо не робити, і від цього тільки посилюється і посилюється його відторгнення до методів лікування просто в геометричній прогресії", — сказав син глави держави

Також син білоруського лідера поскаржився, що батько рідко прислухається до порад.

"Ну хіба президенти бувають слухняними?" — додав Микола Лукашенко.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко розкритикував українського лідера Володимира Зеленського за позицію Києва щодо ситуації в Білорусі.

Раніше президент України Володимир Зеленський скасував візит Білорусь у жовтні 2020 року.

Він також підкреслив, що не відчуває дружніх почуттів до президента України Володимира Зеленського.