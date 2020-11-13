Лукашенко пригрозив санкціями Україні через позицію щодо протестів

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував українського лідера Володимира Зеленського за позицію Києва щодо ситуації в Білорусі. Лукашенко також пригрозив запровадити санкції проти України.

Про це Лукашенко заявив на зустрічі з журналістами, передає російське агентство "ТАСС".

За словами Лукашенка, у відповідь на позицію України білоруський режим може закрити кордон для ввезення товарів з України.

"Це ганебне підігравання Євросоюзу та Америці. Ось, не ввели б вони санкції проти нас, і Зеленський на це не пішов би. А ввели, і він побіг слідом. Це недостойна позиція", - наголосив він.

Нагадаємо, Україна не визнала Лукашенка президентом Білорусі після його таємної інавгурації на тлі протестів. Україна підтримала позицію ЄС, який звинувачує Лукашенка у фальсифікації результатів президентських виборів.

Крім того, нещодавно Білорусь закрила кордон з Україною нібито через карантинні обмеження. МЗС України вивчає це рішення білоруської влади, і якщо причини закриття кордону були політичними, відомства готове дати відповідь.