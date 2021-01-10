ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Лукашенко не захотел лечиться от коронавируса: отвратительный пациент

Беларусь, Воскресенье 10 января 2021 14:42
Лукашенко не захотел лечиться от коронавируса: отвратительный пациент
Александр Лукашенко переболел коронавирусом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Глава Беларуси Александр Лукашенко переболел коронавирусом еще в июне 2020. Он сообщил, что перенес заболевание "на ногах", без проявления симптомов заболевания. При этом как выяснилось, на самом деле белорусский президент несерьезно отнесся к назначенному плану лечения и не принимал лекарства.

Об этом заявил его младший сын Николай в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

Как рассказывает сын президента, его отец не всегда прислушивался к рекомендациям медиков. По его словам, Александр Лукашенко является "очень плохим пациентом, отвратительным просто": он отказывался принимать любые формы лечения и выполнять предписания врачей.

"Он отказывается делать все, что необходимо делать, и чем больше ему говоришь, что необходимо это делать, приводишь фактов, конкретных примеров не из прекрасного далека, а из, можно сказать, соседней палаты, что будет, если не делать, и от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии", — сказал сын главы государства.

Также сын белорусского лидера посетовал, что отец редко прислушивается к советам.

"Ну разве президенты бывают послушными?" — добавил Николай Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за позицию Киева по ситуации в Беларуси.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил визит Беларусь в октябре 2020 года.

Он также подчеркнул, что не испытывает дружеских чувств к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Персоны Александр ЛукашенколечениеКоронавирус

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь