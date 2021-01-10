Лукашенко не захотел лечиться от коронавируса: отвратительный пациент

Александр Лукашенко переболел коронавирусом (коллаж: РБК-Украина)

Глава Беларуси Александр Лукашенко переболел коронавирусом еще в июне 2020. Он сообщил, что перенес заболевание "на ногах", без проявления симптомов заболевания. При этом как выяснилось, на самом деле белорусский президент несерьезно отнесся к назначенному плану лечения и не принимал лекарства.

Об этом заявил его младший сын Николай в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

Как рассказывает сын президента, его отец не всегда прислушивался к рекомендациям медиков. По его словам, Александр Лукашенко является "очень плохим пациентом, отвратительным просто": он отказывался принимать любые формы лечения и выполнять предписания врачей.

"Он отказывается делать все, что необходимо делать, и чем больше ему говоришь, что необходимо это делать, приводишь фактов, конкретных примеров не из прекрасного далека, а из, можно сказать, соседней палаты, что будет, если не делать, и от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии", — сказал сын главы государства.

Также сын белорусского лидера посетовал, что отец редко прислушивается к советам.

"Ну разве президенты бывают послушными?" — добавил Николай Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за позицию Киева по ситуации в Беларуси.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил визит Беларусь в октябре 2020 года.

Он также подчеркнул, что не испытывает дружеских чувств к президенту Украины Владимиру Зеленскому.