Лукашенко збирався віддати "вагнерівців" Україні: Гордон зробив заяву

Гордон нагадав, що в той самий час він перебував у Білорусі та брав у Лукашенка інтерв'ю. Той був переконаний, що "вагнерівців" прислала Росія для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

"Лукашенко "на блакитному оці" говорив... і я впевнений, що він так і думав: ми віддамо Україні цих "вагнерівців". Він був упевнений тоді, що "вагнерівців" йому Росія заслала для дестабілізації ситуації перед виборами. Він абсолютно був у цьому впевнений", - звернув увагу журналіст.

Але потім все змінилося, і Мінськ вирішив віддати РФ 32 бойовиків ПВК "Вагнера", які воювали на Донбасі та скоювали військові злочини, і яких українські спецслужби в рамках масштабної спецоперації збиралися заманити до Києва і заарештувати по приземленню літака.

"Але хтось же з наших підметушився, хтось йому розповів, що до чого. Приїхав спецборт ФСБ Росії та забрав цих хлопців собі", - розповів Гордон.

У новому випуску ток-шоу "Свободи слова Савіка Шустера" 19 листопада гості студії - Яніна Соколова, Олександр Турчинов, Олександр Литвиненко, Давид Арахамія та інші - обговорюють довгоочікуване розслідування Bellingcat. Також експерти розказують, чи є при владі ворожі агенти і як зелена енергетика стала засобом тиску на свободу слова.



Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" українці висловилися про те, чи повинна Україна тимчасово прихистити біженців з білоруського кордону.



Також у студії розповіли, чому так дешево продали завод "Більшовик" у Києві.



А ще у ефірі Вахтанг Кікабідзе розповів про те, як змінилася Україна після Майдану, і чому Путін скоро зрозуміє, що "сюди не треба лізти".



Крім того, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський дав рецепт того, як зробити дороги України безпечними та зменшити смертність внаслідок ДТП.



І дивіться думку українців щодо того, чи стане 1000 гривень від Зеленського стимулом до вакцинації.