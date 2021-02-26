Лукашенко розповів, чи буде його син президентом у Білорусі

Олександр Лукашенко зробив заяву про своїх синів і прокоментував чутки про намір передати їм президентську владу в Білорусі. Опальний глава держави запевнив, що дітям владу в країні не передасть.

Заява Лукашенка пролунала під час обрання нового президента Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі, яким у підсумку став його старший син - Віктор Лукашенко. Іншою кандидатурою на пост був сам глава держави.

Сам же Лукашенко-старший перед голосуванням заявив, що не планував обиратися на черговий термін керівником Олімпійського комітету.

"Попрошу вас, якщо вас це влаштовує, передаю вам свого старшого сина", - звернувся він до присутніх.

Віктор Лукашенко досі працював на посаді першого віце-президента НОК, а також був помічником президента Білорусі з національної безпеки.

Віктор Лукашенко, старший син Олександра Лукашенка (фото: belta.by)

"І, найголовніше, багато ж ви чуєте розмов: транзит влади, ось тут зараз Лукашенко старшому щонайменше передасть владу, він буде правити в країні. Я часто говорив, що в нашій сім'ї це ніколи не обговорювалося й обговорюватися не може. Тому що жодна моя дитина президентом у Білорусі не буде після мене. І Віктор, якщо ви його виберете, не буде державним службовцем", - оголосив Олександр Лукашенко.

Він додав при цьому, що в разі обрання свого сина керівником НОК, його того ж дня звільнять з посади помічника президента "зі всіма витікаючими звідси наслідками".

Відео: Сина Лукашенка обрали президентом НОК Білорусі