У Луганській області згорів знаменитий стадіон. Разом з окупантами (фото)

Окупанти занапастили стадіон "Перемога" з 2014 року

Відомо, що віднедавна місцем дислокації російських окупантів був саме спортзал стадіону "Перемога".

Журналіст Роман Бочкала у своєму Telegram-каналі написав, що з усього угруповання вижив тільки один російський бандит.

Також в мережі кажуть, що фото стадіону, які з'явилися в мережі, були зроблені через 6-7 годин після попадання туди снарядів.

За цей час окупанти "ЛНР" прибрали трупи найманців і те, що залишилося від військової техніки.

Стадіон "Перемога" знищили разом з російськими бойовиками (фото: twitter.com/samotniyskhid)

Відзначимо, що стадіон "Перемога" був побудований в 1921 році. Він вміщував 7200 глядачів. До 2014 року це була домашня арена футбольного клубу "Стаханов". Також тут проводив матчі дублюючий склад алчевської "Сталі".

І ось так виглядав стадіон у Кадіївці до окупації міста російськими бойовиками та їх місцевими посіпаками:

Стадіон "Перемога" до 2014 року