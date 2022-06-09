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У Луганській області згорів знаменитий стадіон. Разом з окупантами (фото)

У Кадіївці знищили бойовиків ПВК Вагнер, які базувалися на стадіоні (колаж: Styler)
Автор: Styler

У тимчасово окупованій Кадіївці (Стаханові) згорів місцевий стадіон, де розміщувалися бойовики ПВК Вагнер. За інформацією ЗМІ, це сталося завдяки ювелірній роботі воїнів ЗСУ.

Що залишилося від стадіону і окупантів - дивіться в нашому матеріалі нижче.

Окупанти занапастили стадіон "Перемога" з 2014 року

Відомо, що віднедавна місцем дислокації російських окупантів був саме спортзал стадіону "Перемога".

Журналіст Роман Бочкала у своєму Telegram-каналі написав, що з усього угруповання вижив тільки один російський бандит.

Також в мережі кажуть, що фото стадіону, які з'явилися в мережі, були зроблені через 6-7 годин після попадання туди снарядів.

За цей час окупанти "ЛНР" прибрали трупи найманців і те, що залишилося від військової техніки.

Стадіон "Перемога" знищили разом з російськими бойовиками (фото: twitter.com/samotniyskhid)

Відзначимо, що стадіон "Перемога" був побудований в 1921 році. Він вміщував 7200 глядачів. До 2014 року це була домашня арена футбольного клубу "Стаханов". Також тут проводив матчі дублюючий склад алчевської "Сталі".

І ось так виглядав стадіон у Кадіївці до окупації міста російськими бойовиками та їх місцевими посіпаками:

Стадіон "Перемога" до 2014 року

Нагадаємо, нещодавно знаменитий український футболіст Владислав Ващук розповів, як "орки" розграбували його будинок у Гостомелі.

Раніше колишня дружина футболіста-зрадника Анатолія Тимощука розповіла всю правду про нього.

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Збройні сили УкраїниСтаханов