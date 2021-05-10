RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Луганчанин розкрив особливості поминальних днів на Донбасі: "так було заведено у нас" (фото)

Автор: Володимир Костирін

У Великодній тиждень і в поминальні дні - Червона Гірка, Проводи або по церковному Радониця - на Донбасі часто ходили на кладовищі й на саме свято Воскресіння Христа, і вже на Гробки. Луганчанин розповів про особливості поминання покійних на Донбасі у Великодній період.

Журналіст Євген Сафонов також опублікував цілу серію відповідних фото в матеріалі на сайті Bird In Flight.

Представлені кадри, як зазначається, охоплюють період 1990-х років у Луганську.

Як розповів Сафонов, було заведено приносити на кладовище рясні частування для себе і покійного родича, і біля могил влаштовували широкі трапези, вживали спиртне.

"Природно виглядали пляшки з горілкою і столи з їжею на кладовищі й саме на Великдень - так було заведено у нас на Донбасі. Всі христосувалися-цілувалися і пригощали один одного на могилах своїх родичів. Деякі напивалися до напівсмерті, щоб воскреснути наступного ранку", - пише журналіст.

Луганчанин показав, як у 1990-х відзначали Великдень на кладовищі (фото: Євген Сафонов / birdinflight.imgix.net)

Священики в 2000-х закликав вірян поминати покійних через тиждень після Великодня - на Червону гірку, як називали поминальний тиждень.

"Люди послухалися і стали ходити і на Великдень, і на Гробки", - розповів він.

На Донбасі 1990-х відзначали Великдень на кладовищі (фото: Євген Сафонов / birdinflight.imgix.net)

Нагадаємо, раніше священик розповів, як на Радоницю вшанувати пам'ять померлих і що суворо заборонено робити на кладовищі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЛуганськДонбасПасхакладбищепоминальные дниРадоница