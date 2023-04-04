Легализация азартных игр – какие особенности проведенной реформы

Легализация азартных игр в Украине – преимущества и недостатки

Глава финансового комитета парламента Даниил Гетьманцев – первый человек, предложивший легализовать азартные игры в Украине. В этом году украинские онлайн казино от UAPC заплатили налоги более чем на 50 миллионов гривен. Эта сумма оказалась гораздо меньше прогнозируемой. Специалисты утверждают, что причиной является не только война, но и возможности уклоняться от существующих в законодательстве налогов.

Бывший игрок Эдуард Аскеров играл в казино 20 лет. Он запускал игровые автоматы и другие азартные развлечения, употреблял алкоголь и наркотики, после чего совершал кражи и разбой. Уже в 14 лет он был осужден впервые. Сейчас игрок рассказывает, что дилеры в клубах разрешают играть в кредит. Он проигрывал до 300 долларов за один раз.

Таких игроков в Украине тысячи людей. Они называются лудоманами. Всемирная организация здравоохранения относит таких людей к категории болезненно-зависимых. Игромания равна зависимости от алкоголя или наркотиков. Во время голосования за легализацию азартных игр о зависимости своего сына рассказывала народный депутат Ольга Бєлькова. Она призвала всех остановить этот законопроект.

Даниил Гетьманцев утверждал, что бюджет получит колоссальные доходы от казино. С каждым его интервью сумма увеличивалась от 4,5 млрд грн и 7,5 млрд грн. Но в первый год работы легальных клубов вместо 7,4 млрд грн в бюджет поступила сумма в пять раз меньше анонсированной. Глава КРАИЛ Иван Рыжий объясняет, что лицензиатам дали отсрочку на пять лет.

Дела с налогами не лучше. за первый год работы в казино удалось собрать более 500 миллионов гривен. С началом войны всем организаторам азартных игр разрешили перейти на налогообложение 2%. Народный депутат Ярослав Железняк рассказывает, что за 10 месяцев 2022 высоколиквидный бизнес заплатил 53,6 млн грн налогов. Эта цифра в сотни раз меньше анонсированной суммы.

Не решен вопрос о сборе налогов и онлайн казино. Часть казино уже купили лицензии и продолжают работать, невзирая на войну. Они зарабатывают деньги, а налоги не платят. Специалисты утверждают, что обложить такие компании сложно, ведь в налоговом кодексе они отсутствуют.

Юрист Андрей Реун говорит о том, что при принятии налогового кодекса никто не подумал о том, как его регулировать. Имеющиеся нормы не отвечают требованиям этого законодательства и условиям, в которых работает игорный бизнес. В профессиональных организациях указывают, что непрозрачная система отпугивает от Украины иностранных инвесторов. И на рынке еще трудятся нелегалы.

Глава общественного союза «Всеукраинский совет гемблинга» Антон Кучухидзе указывает на то, что мало перспектив для роста рынка. В Украине представлена ​​максимальная стоимость лицензионного платежа в Европе. Дополнительно он будет облагаться базовыми налогами и 10% налогом на Джар. В общей сложности на рынке 421 нелегальных заведений.

История с игорным бизнесом продолжается уже последние десять лет. Азартные игры были запрещены, но были установлены залы игровых автоматов. Правоохранители приходили в такие залы, но на следующий день он работал снова. Учреждения использовали сублицензию от лотерейного бизнеса. Посетители играли не онлайн казино, а участвовали в розыгрыше лотерей. В Украине ее стали использовать владельцы лотерей. Всего работали 3 оператора лотерейного бизнеса. Один был связан с пятым президентом Украины, два имели связи с российской и кипрской компаниями.

Экономист Андрей Длигач утверждает, что существует масса замечаний до того, как выдаются лицензии и построена общая система регулирования. В Верховной Раде есть игровое лобби, не позволяющее полностью реализовать открытость в этой сфере.

Сторонники легализации указывают на то, что игорный бизнес нуждается в принятии законов о налогообложении, прозрачных лицензионных условиях, которые прописывает Кабинет Министров. Но противники постоянно напоминают об опасности азартных игр.

Неважно, как будут развиваться события вокруг игорного бизнеса. Главное понимать, что это не способ зарабатывать, а только развлечение, которое может принести выигрыш.

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