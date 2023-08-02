Лудомания наступает. Как избавиться от патологической страсти к азартным играм
Погоня за "легкими" деньгами подстрекала разум людей еще с давних времен. Зависимость от азартных игр встречается, к сожалению, и сейчас. Она способна не только покалечить жизнь, но и загнать в большие долги.
Что известно о лудомании в целом и в Украине, каковы ее симптомы, причины возникновения и способы преодоления, читайте в материале Styler.
Что известно о лудомании
Азартные игры для развлечения и легкого заработка появились еще на заре человечества. Их история начинается с игровых костей, изобретение которых приписывается и индейцам, и египтянам, и грекам.
Лудомания (игромания) является расстройством поведения, заключающегося в патологической (нестерпимой, непреодолимой) страсти к азартным играм. Это заболевание сравнимо с алкоголизмом или наркотической зависимостью, ведь человек испытывает неистовую тягу к игре, может идти на невиданные поступки, проступки и даже преступления.
В современном обществе проблема азартных игр приобрела исключительную важность в связи со значительным распространением игровых автоматов и открытием множества казино. Особый толчок развитию лудомании дал интернет (компьютерные игры, онлайн-казино и т. д.).
Симптомы лудомании
Подавляющее большинство проблемных игроков нуждаются в посторонней поддержке. Они не признают свою зависимость и отказываются обращаться за помощью. Основными проявлениями лудомании исследователи считают хроническую обеспокоенность, истощение и повышенную конфликтность на фоне постоянной игры.
Патологическая зависимость от азартных игр имеет ряд признаков:
- глубокая вовлеченность (отказ от привычных вещей, в частности пищи и сна)
- регулярное увеличение времени, проведенного в игре
- изменение интересов (постоянные навязчивые мысли и разговоры об игре, переживания и "проигрывания" различных ситуаций, которые могут произойти во время игры)
- отсутствие других интересов и заинтересованности в любых делах
- потеря контроля (неспособность прекращать игру - как после большого выигрыша, так и после постоянных проигрышей)
- психологический дискомфорт (раздражение и беспокойство, развивающиеся через сравнительно короткие промежутки времени)
- постепенное стремление к большему риску
- состояние напряжения (сопровождается игровым "драйвом")
- невозможность сопротивляться "соблазну" играть снова и снова (несмотря на обещания "завязать", не тратить больше на игры ни собственного времени, ни денег)
- агрессия и злость (как реакция на просьбу отказаться от игры или хотя бы ее прервать)
- смешивание реального и игрового миров
- финансовый кризис (после проигрыша лудоман практически всегда пытается отыграться)
- изменение поведения и ценностей (чтобы получить деньги на отыгрыш, человек может залезть в долги или даже начать воровать)
Причины возникновения лудомании
Игромания может превратить обычного человека в призрак. Причем спрогнозировать вероятность перехода от "просто игры" до лудомании порой может быть удивительно сложно.
Среди причин возникновения лудомании эксперты чаще всего упоминают:
- недовольство жизнью или какой-то ее сферой
- затяжное одиночество
- переоценку значения материальных ценностей
- желание получить "быстрые и легкие" деньги
- неправильное воспитание в семье (моральное или психологическое давление на ребенка)
- участие в игре родителей, знакомых (имеющее большое значение на начальном этапе)
- врожденную склонность к формированию зависимостей, неустойчивую психику
Сколько лудоманов в Украине
Сейчас количество азартных игроков в нашем государстве растет из года в год.
Для борьбы с лудоманией был создан специальный реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участию в азартных играх (на срок от шести месяцев до трех лет).
Данные портала Оpendatabot свидетельствуют, что за период с 2021 по 2023 годы в Украине было зарегистрировано 739 лудоманов. При этом только в течение января-марта 2023 в реестр было включено 229 человек.
Для сравнения, за весь 2022 год в Реестр лудоманов было внесено 315 человек. Это было наибольшее пополнение списка за все годы легальной работы игорного бизнеса в Украине.
Эксперты считают, что учитывая данные за первые месяцы 2023 года, прошлогодние показатели могут быть превзойдены.
Можно ли побороть лудоманию
Избавиться от лудомании нелегко, но вполне реально. Самое главное - осознать проблему и ответственно подойти к ее решению. Найти поддержку и помощь (родных, близких, друзей).
Если отказаться от азартных игр самостоятельно не получается, необходимо обратиться к опытным специалистам (психологам, психиатрам, специализированным медицинским учреждениям). Формат, скорость и эффективность лечения зависят от их компетентности и глубины зависимости человека от азартных игр.
Учитывая индивидуальные особенности каждого пациента, специалисты могут предложить один из вариантов лечения (реабилитации) или их комплекс:
- психокоррекция (предусматривает индивидуальные и групповые занятия по типу анонимных алкоголиков)
- кодирование, сеансы психотерапии (возможен гипноз)
- работа в группе и индивидуально с социологом (ради адаптации в обществе человек заново учится жить и получать удовольствие от вещей, от которых отказался ради игры)
- медикаментозная поддержка (улучшение настроения, нормализация сна, улучшение мозговой деятельности)
Напомним, ранее мы писали о влиянии мобильных платформ на отрасль игровых автоматов.
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