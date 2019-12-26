Кращі нокаути року: яскраві відео

У цьому році в боксі і UFC було багато ефектних нокаутів, до яких мають відношення українські спортсмени. Найяскравіші нокаути 2019 року ви можете переглянути у матеріалі Styler.

Український боксер Василь Ломаченко зустрівся на рингу з британським суперником Ентоні Кролла 12 квітня 2019 року. Поєдинок відбувся на базі спортивного комплексу Staples Center в Лос-Анджелесі, США.

Василь Ломаченко – Ентоні Кролла (відео: YouTube)

Боксер з України Сергій Богачук провів бій 28 жовтня в Лос-Анджелесі з американським боксером Тайлером Брансоном.

Сергій Богачук – Тайрон Брунс (відео: YouTube)

23 листопада американський супертяж Деонтей Вайлдер зустрівся на рингу з кубинським спортсменом Луїсом Ортісом. У перших шести раундах перевага була на боці Ортіса, але в 7 раунді Вайлдер завдав сильний прямий удар з правої руки.

Деонтей Вайлдер – Луїс Ортіс (відео: YouTube)

Українець Дмитро Митрофанов зустрівся на рингу з сербом Новаком Радуловичем 5 жовтня у Броварах і нищівним ударом поклав суперника на підлогу.

Дмитро Митрофанов – Новак Радуловіч (відео: YouTube)

Американський боєць змішаного стилю Хорхе Масвідал 6 липня провів бій з іншим американцем Беном Аскреном. У першому раунді Масвідал нокаутував суперника. При цьому це був самий швидкий нокаут в історії UFC.

Хорхе Масвидаль – Бен Аскрен (відео: YouTube)

Український боксер Іван Редкач 1 червня провів яскравий бій з американцем Девоном Александером. Під час бою Редкач тричі відправив суперника в нокдаун.

Іван Редкач – Девон Александер (відео: YouTube)