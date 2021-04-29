Кращі молитви на Страсну п'ятницю для прощення всіх гріхів

Страсна п'ятниця 2021 в Україні відзначається за два дні до Великодня - 30 квітня. У цей день віруючі старанно моляться, дотримуються обрядів і традицій.

Які молитви саме потрібно читати в п'ятницю перед Великоднем - читайте в нашому матеріалі нижче.

Головні обряди в Страсну п'ятницю

Головним християнським обрядом в цей день є винос плащаниці. Вона символізує полотно, в яке був загорнутий Ісус Христос після зняття з хреста.

Це єдиний день у році, коли не відбувається богослужіння, є лише вечірня з виносом плащаниці. А ще в Страсну п'ятницю дзвони храмів замовкають.

Віруючі люди не їдять нічого до виносу плащаниці. Повернувшись з церкви, сім'я сідає за стіл вечеряти. Вечеря в Страсну п'ятницю - пісна, навіть рибу їсти в цей день не годиться. В основному потрібно обійтися овочами: капустою, картоплею, огірками.

У цей день не можна шити, рубати дрова, співати і веселитися. Натомість, кажуть священики, дозволено пекти паски і садити капусту.

Кращі молитви в Страсну п'ятницю

Молитва про прощення гріхів

Господи Всевишній, почуй мене, раба Божого (ім'я), прости мені гріхи мої, бо я щиро в них каюсь.

Дозволь мені працювати старанно і вести праведне життя відповідно до заповідей Твоїх.

Даруй мені можливість возносити Тобі молитви, бути добрим словом і справою по відношенню до інших.

Навчи мене, як утриматися від бісівських спокус, щоб нічого поганого не робити і нікому не нашкодити. Прошу у тебе вибачення і ради. Амінь.

Молитва жалю про гріхи

Звертаюся до Тебе, мій Бог, мій Батько, я раб Божий (ім'я) з проханням про прощення всіх моїх гріхів.

Я дуже шкодую, що в певні життєві моменти я відвернувся від тебе, але пам'ятаю, що в такий важкий час я все одно відчував Твою підтримку. Прагну до розуміння і показую свою любов в молитві цій щирій, з глибини душі вихідної.

Прошу Тебе, Господи, заради свого Сина Ісуса Христа, котрий помер і воскрес заради щасливого життя всіх людей, прости мені всі мої гріхи, відомі і невідомі, вчинені в хвилини розпачу або по нерозуму.

Отець Всевишній, знаю я, що гріхопадіннями своїми я завдав образи всім Вищим силам, а також образив багато благовірних людей на землі. Прийми у цю хвилину мої щирі обіцянки, що я буду вести праведний спосіб життя і проявляти свою любов до ближніх.

Я прошу допомоги і підтримки Святого Духа, щоб він вказував мені правильний життєвий шлях служіння іншим людям. Амінь.

Молитва на винос плащаниці

Господи Ісусе Христе, Боже наш, що дарує милість і щедроти, милість Твоя безмірна, людинолюбство - величезне.

Ми віруємо в Тебе припадаємо до Твоєї величі з страхом і трепетом душевним. Ми вважаємо себе негідними рабами Твоїми, приносимо за милості Твої, надані нам, вдячність безмежну.

Почитаємо Тебе, як Господа, Владику світу і нашого благодійника, славимо, хвалимо Тебе, молитву про милосердя підносимо, припадаючи знову, дякуємо!

Почуй нашу молитву і дай нам зростати в любові до Тебе, до ближних та вести доброчесне життя. Амінь.