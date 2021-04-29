Кращі молитви на Страсну п'ятницю для прощення всіх гріхів
Страсна п'ятниця 2021 в Україні відзначається за два дні до Великодня - 30 квітня. У цей день віруючі старанно моляться, дотримуються обрядів і традицій.
Які молитви саме потрібно читати в п'ятницю перед Великоднем - читайте в нашому матеріалі нижче.
Головні обряди в Страсну п'ятницю
Головним християнським обрядом в цей день є винос плащаниці. Вона символізує полотно, в яке був загорнутий Ісус Христос після зняття з хреста.
Це єдиний день у році, коли не відбувається богослужіння, є лише вечірня з виносом плащаниці. А ще в Страсну п'ятницю дзвони храмів замовкають.
Віруючі люди не їдять нічого до виносу плащаниці. Повернувшись з церкви, сім'я сідає за стіл вечеряти. Вечеря в Страсну п'ятницю - пісна, навіть рибу їсти в цей день не годиться. В основному потрібно обійтися овочами: капустою, картоплею, огірками.
У цей день не можна шити, рубати дрова, співати і веселитися. Натомість, кажуть священики, дозволено пекти паски і садити капусту.
Кращі молитви в Страсну п'ятницю
Молитва про прощення гріхів
Господи Всевишній, почуй мене, раба Божого (ім'я), прости мені гріхи мої, бо я щиро в них каюсь.
Дозволь мені працювати старанно і вести праведне життя відповідно до заповідей Твоїх.
Даруй мені можливість возносити Тобі молитви, бути добрим словом і справою по відношенню до інших.
Навчи мене, як утриматися від бісівських спокус, щоб нічого поганого не робити і нікому не нашкодити. Прошу у тебе вибачення і ради. Амінь.
Молитва жалю про гріхи
Звертаюся до Тебе, мій Бог, мій Батько, я раб Божий (ім'я) з проханням про прощення всіх моїх гріхів.
Я дуже шкодую, що в певні життєві моменти я відвернувся від тебе, але пам'ятаю, що в такий важкий час я все одно відчував Твою підтримку. Прагну до розуміння і показую свою любов в молитві цій щирій, з глибини душі вихідної.
Прошу Тебе, Господи, заради свого Сина Ісуса Христа, котрий помер і воскрес заради щасливого життя всіх людей, прости мені всі мої гріхи, відомі і невідомі, вчинені в хвилини розпачу або по нерозуму.
Отець Всевишній, знаю я, що гріхопадіннями своїми я завдав образи всім Вищим силам, а також образив багато благовірних людей на землі. Прийми у цю хвилину мої щирі обіцянки, що я буду вести праведний спосіб життя і проявляти свою любов до ближніх.
Я прошу допомоги і підтримки Святого Духа, щоб він вказував мені правильний життєвий шлях служіння іншим людям. Амінь.
Молитва на винос плащаниці
Господи Ісусе Христе, Боже наш, що дарує милість і щедроти, милість Твоя безмірна, людинолюбство - величезне.
Ми віруємо в Тебе припадаємо до Твоєї величі з страхом і трепетом душевним. Ми вважаємо себе негідними рабами Твоїми, приносимо за милості Твої, надані нам, вдячність безмежну.
Почитаємо Тебе, як Господа, Владику світу і нашого благодійника, славимо, хвалимо Тебе, молитву про милосердя підносимо, припадаючи знову, дякуємо!
Почуй нашу молитву і дай нам зростати в любові до Тебе, до ближних та вести доброчесне життя. Амінь.
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