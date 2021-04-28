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Як зробити крашанки на Великдень без "хімії": найкращі натуральні барвники

Новость на русском → Середа 28 квітня 2021 17:00
Як зробити крашанки на Великдень без "хімії": найкращі натуральні барвники Фото: Як пофарбувати яйця на Великдень натуральними барвниками (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Напередодні великого свята Великодня українці заготовляють традиційний кошик, до складу якого крім паски обов'язково повинні входити крашанки. Є багато способів прикрасити символ свята - від термонаклейок до різних порошкових барвників. Останні роблять яйця яскравими, але є ризик наїстися фарби разом зі святковим частуванням.

У нашій статті пропонуємо ознайомиться з натуральними барвниками, в яких можна зварити яйця. Які способи крім відомого багатьом цибулиння існують - читайте нижче в нашому матеріалі.

Мелена кава

На склянку води потрібно взяти 4 чайні ложки (можна більше) кави з гіркою, довести розчин до кипіння і проварити 10 хвилин. Процідити каву від гущі, дати охолонути. Потім проварити в розчині яйця протягом 7-10 хвилин. Пофарбувати яйця можна від світло-кавового до темно-кавового кольору в залежності від насиченості розчину.

Буряковий сік

Один великий буряк або кілька невеликих (вибираємо темні коренеплоди) слід очистити, порізати на пластини або соломкою. Потім потрібно відварити в невеликій кількості води, процідити, остудити і проварити яйця в розчині 10 хвилин. У деяких рецептах радять просто замочити зварені яйця на три години в буряковому соку.

Морквяний і шпинатний сік

У свіжовичавленому морквяному (шпинатному) соку яйця рекомендують проварити протягом 5-8 хвилин. Але деякі господині радять просто натерти вже зварені яйця соком моркви (шпинату).

Синя капуста

Нашаткувати качан синьої капусти, додати в ємність 250 мл гарячої води і замочити вже зварені яйця в розчині на три години (можна залишити на ніч в холодильнику). У ряді рецептів в розчин радять додати оцет.

Куркума

Взяти 3 столові ложки куркуми на 250 мл води, і проварити яйця в цьому розчині протягом 5-8 хвилин. На виході повинен вийти насичений жовтий колір.

Як зробити крашанки на Великдень без &quot;хімії&quot;: найкращі натуральні барвники

Фото: способи пофарбувати яйця натуральними барвниками

Оцет зробить колір шкаралупи більш насиченим

Покладіть яйця в каструлю, залийте їх водою. Додайте чайну ложку оцту. Кип'ятіть яйця 15 хвилин з натуральними фарбувальними добавками.

  • Світло-червоний - буряк або чорниця.
  • Помаранчевий - цибуля.
  • Світло-жовтий - апельсини або лимони, морква.
  • Жовтий - куркума, шкаралупа волоського горіха.
  • Світло-зелений - листя шпинату, кропиви.
  • Зелений - зелені яблука.
  • Синій - листя червоної (синьої) капусти.
  • Бежевий або коричневий - кава.

Важливо пам'ятати, що на колір і рівномірність фарбування буде впливати початкове забарвлення і текстура шкаралупи.

Раніше ми писали, що Євген Клопотенко поділився класичним рецептом справжньої української паски.

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