Найкращі голи збірної України у відборі на Євро-2020 (відео)

Вчора, 14 жовтня, збірна України обіграла Португалію з рахунком 2:1 і таким чином достроково забезпечила собі перше місце у відбірковій групі за вихід на Євро-2020. Редакція Styler зібрала кращі голи нашої команди на шляху до виходу збірної на чемпіонат Європи, який пройде влітку наступного року.

У грі з Португалією перший гол забив Роман Яремчук на 6 хвилині гри після кутового. Воротар відбив м'яч прямо на ногу нашому гравцеві.

Голи збірної України у відборі на Євро-2020 (відео: YouTube/ Канали Футбол 1/ Футбол 2)

Другий гол у ворота португальців забив Андрій Ярмоленко на 27 хвилині.

Голи збірної України у відборі на Євро-2020 (відео: YouTube/ Канали Футбол 1/ Футбол 2)

У матчі Україна - Литва, рахунок відкрила наша збірна. Руслан Малиновський забив свій перший гол на 29-й хвилині гри.

Голи збірної України у відборі на Євро-2020 (відео: YouTube/ Канали Футбол 1/ Футбол 2)

Другий гол Малиновський забив у другому таймі на 58 хвилині.

Голи збірної України у відборі на Євро-2020 (відео: YouTube/ Канали Футбол 1/ Футбол 2)

У протистоянні Литви з Україною перший гол забив Олександр Зінченко на 7 хвилині.

Голи збірної України у відборі на Євро-2020 (відео: YouTube/ Канали Футбол 1/ Футбол 2)

Марлос забив другий гол Литві на 27 хвилині гри.

Голи збірної України у відборі на Євро-2020 (відео: YouTube/ Канали Футбол 1/ Футбол 2)

Руслан Малиновський також відзначився в цій грі, забивши третій гол у ворота Литви.

Голи збірної України у відборі на Євро-2020 (відео: YouTube/ Канали Футбол 1/ Футбол 2)

У матчі Україна - Сербія Віктор Циганков забив красивий гол на 28 хвилині гри.

Голи збірної України у відборі на Євро-2020 (відео: YouTube/ Канали Футбол 1/ Футбол 2)

Євген Коноплянка також засмутив сербів своїм голом на 46 хвилині.

Голи збірної України у відборі на Євро-2020 (відео: YouTube/ Канали Футбол 1/ Футбол 2)

У грі Україна - Люксембург Роман Яремчук відкрив рахунок на 6 хвилині гри красивим голом головою.

Голи збірної України у відборі на Євро-2020 (відео: YouTube/ Канали Футбол 1/ Футбол 2)

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