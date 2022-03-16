Клопотенко розповів, як надовго зберегти свіжість продуктів без холодильника

В екстрених ситуаціях доводиться зберігати продукти без холодильника, щоб максимально продовжити термін їх дії. Але як продовжити термін дії тієї чи іншої їжі, щоб вона не зіпсувалася?

Овочі та фрукти

Здебільшого, овочі та фрукти можна зберігати й без холодильника. Важливо знайти не тільки прохолодне, а й темне місце. Морква та буряк добре зберігаються, якщо їх скласти в ящики з піском.

Для зберігання картоплі важливо, щоб на неї не потрапляли сонячні промені чи світло, адже зелену картоплю їсти не можна - вона отруйна.

Якщо побачили перші ознаки псування - обробіть продукти. З фруктів чи ягід можна зварити компот, джем, додати у випічку. А овочі можна законсервувати чи заквасити.

М'ясо

При мінусовій температурі м'ясо можна зберігати на вулиці (балконі). Огорніть кожен шматок папером, а потім рушником, складіть щільно у металеву ємність та виставте на прохолоду.

Можна також використовувати термосумки. Також із будь-якого м’яса можна зробити тушкованку.

Ще можна пересипати м'ясо сіллю в каструлі чи в скляній банці. Або покласти в сольовий розчин: на 500 мл холодної води 10 столових ложок солі. Таке м'ясо треба попередньо вимочити перед вживанням.

Риба

Практично з будь-якої риби можна зробити рибні консерви. Подовжити термін придатності також можна за допомогою солі.

Очистьте рибу від луски, приберіть нутрощі та зябра, помийте та добре висушіть паперовим рушником. Складіть у металеву ємність, добре пересипаючи сіллю. Поставте у прохолодне місце.

Таку рибу можна вимочити у воді, потім засмажити чи висушити.

Вершкове масло та сир

Масло додатково оберніть пергаментним папером, складіть у ємність та залийте холодною трішки підсоленою водою. Накрийте зверху тарілкою, а на неї поставте щось важке, тобто гніт. Бажано виставити у прохолодне місце (але не на мороз).

Сир добре зберігається без холодильника, але його обов’язково потрібно скласти у пакет та добре завернути, аби він не підсушувався.

Молоко, сир та сметана

Щоб продовжити термін придатності молока, прокип’ятіть його, додавши пів чайної ложки соди на три літри. Потім перелийте у сухі чисті банки. Сир перекладіть у скляні банки, а потім помістіть їх у холодну воду. Те ж саме зробіть із баночками сметани.

Хліб

Хліб можна зберігати в холодильнику або навіть заморожувати. Без холодильника він швидко зіпсується, тому краще висушити сухарі.

Поріжте довільними шматками та розкладіть на деко, аби шматки не торкалися один одного. Виставте деко в добре провітрюване приміщення. На наступний день у вас будуть сухарі. Їх можна посипати сіллю до смаку.