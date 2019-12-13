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Краще б законами займалися: нардепи знов потрапили в секс-скандал

STYLERПерсони    13.12.2019 - 18:52
Краще б законами займалися: нардепи знов потрапили в секс-скандал
Секс-скандал у Раді (колаж РБК-Україна)

Депутатів партій "Опозиційної платформи – За життя" та "Слуги народу" викрили у флірті в стінах ВР

У мережі фотографія, на якій зображені два нардепи Олександр Колтунович та Ірина Аллахвердієва, викликала цілий секс-скандал. Фотографу вдалося сфотографувати флірт між народними депутатами, що призвело до бурхливого обговорення з боку користувачів. Знімок опублікував у Facebook фотограф Ян Доброносов.

Так, на знімку видно, як один народний обранець нагнувся до своєї колеги-жінки – яскравої блондинки в короткій сукні, і з посмішкою щось їй розповідає. Дівчина в свою чергу також посміхається, повернувшись до нього.

Краще б законами займалися: нардепи знов потрапили в секс-скандал

Депутат від партії "Опозиційної платформи – За життя" Олександр Колтунович і депутат від "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва (фото: facebook.com/yan.dobronosov)

У коментарях під фото читачі сторінки фотографа зазначили, що це можуть бути народний депутат від партії "Опозиційної платформи – За життя" Олександр Колтунович і депутат від "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва. Крім того, у коментарях користувачі стали писати свої припущення щодо роману:

  • Така чуттєвість...
  • Це шоу, не більше.
  • То вони у "баран-баран-буц" грають)
  • Хороший фотограф - на вагу золота!
  • Да уж... наробили разом і це далеко не кінець...
  • Краще нехай кохаються, а не те що вчора)
  • Ззаду навіть краще...
  • Вони молодчинки)
  • Що там твориться у ВР? Сексуально стурбовані депутати, чи це такий депутатський обов'язок?

Краще б законами займалися: нардепи знов потрапили в секс-скандал

Краще б законами займалися: нардепи знов потрапили в секс-скандал

Скріншоти (facebook.com/yan.dobronosov)

Нагадаємо, що раніше ми публікували добірку топ найгучніших секс-скандалів в 2019 році.

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