ru ua
Вт, 12 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Коли найкраще садити картоплю: до чи після Великодня?

Новость на русском →
Вівторок 12 квітня 2022 10:34
Коли найкраще садити картоплю: до чи після Великодня? Фото: Коли садити картоплю краще всього (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні скоро стартує сезон посадки картоплі. Попри війну багато хто з господарів готується до вирощування на городах улюбленого коренеплоду.

Коли краще садити картоплю - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Насправді, визначеної дати посадки картоплі не існує. Проте є застереження - ця культура заморозків не переносить, вона любить м'який клімат. Тому тут краще - пізніше, ніж раніше.

Оскільки стабільне тепло прийде в Україну лише в останній декаді квітня, тобто після 20-х чисел, то спішити тут не варто. Великдень в Україні цього року 24-го квітня, і за синоптичними даними, краще посадити картоплю вже після нього.

Краще почекати, поки прогріється земля

Оптимальна температура ґрунту для посадки картоплі - 8-10 градусів. Земля має "дозріти".

Якщо весна тепла, то в центральній Україні ранню картоплю можна висаджувати і у квітні. За умови, що середньодобова температура повітря не опускається нижче 10 градусів тепла. При цьому варто передбачити можливість накриття картоплі агроволокном, у разі ранкових заморозків.

Більш пізні сорти картоплі висаджують в кінці квітня-травні, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до 6-8 градусів тепла у південних районах, а у більш холодному кліматі - до 10-12 градусів тепла.

Простий спосіб перевірки ґрунту на готовність до посадки

Візьміть грудку землі й киньте її. Якщо грудка розсиплеться на дрібні крихти (пил) - треба садити терміново, бо вологи вже замало. Якщо "прилипла" до землі, то вологи ще забагато, треба почекати поки земля просохне.

А от якщо розпалася на кілька крупних частин - найкращий час садити картоплю.

Чи можна садити на Страсному тижні?

Якщо погода тепла, а Великдень пізній, то на Страсному тижні можна працювати на городі, в тому числі садити картоплю.

Але тут є умови. Всі роботи варто завершити до Страсної п'ятниці. Крім того, на город йдуть після відвідування церкви, а не замість нього.

Копати землю, садити картоплю і займатися іншою важкою працею на Страсному тижні можна лише тоді, коли цей процес приносить задоволення, а не служить причиною сімейних сварок.

За деякими прикметами, саджання картоплі у передвеликодній, "багатий" четвер принесе багатий урожай.

Також в народі раніше вірили, що картоплю не можна садити у Вербну неділю, по середах і суботах - буде псуватися.

Також дивилися за природою: картоплю садили, коли цвіте бузина, черемха, а на березі листя досягло розмірів копійчаної монети.

Можна підсумувати, що заборон на посадку картоплі до чи після Великодня нема. Тут варто орієнтуватися на температуру, вологість і "готовність" землі.

Раніше ми писали, чому картопля псується взимку.

Читайте РБК-Україна в Google News
картофель
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку