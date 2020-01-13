Краще не зволікати: як отримати пенсію після смерті пенсіонера

Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пенсії в Україні передбачають отримання виплат після смерті пенсіонера

Пенсію в Україні після смерті одержувача виплат можна отримати родичам у територіальному органі Пенсійного фонду. Яким буде розмір останньої виплати, і які терміни отримання - в матеріалі Styler.

Так, з 19 листопада 2019 року в Україні почав працювати механізм автоматичного взаємодії між реєстрами Мін'юсту та ПФУ в рамках національної системи "Трембіта". Таке нововведення допоможе своєчасно інформувати про смерть одержувача пенсій та надавати його сім'ї соцдопомогу на поховання.

При цьому сума останньої виплати буде дорівнювати розміру двомісячної пенсії, яку пенсіонер отримував за життя.

Незважаючи на те, що механізм фінансування змінився, в ПФУ продовжують звертатися громадяни, які з ряду причин не змогли отримати відразу після смерті родича виплати на його похорон.

Наприклад, якщо похорони відбулися ще в 2017 році, чи можна одержати допомогу в 2020-му.

Так, в ст. 53 ЗУ Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування сказано, що "у разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його похованням, виплачують допомогу на поховання в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті".

В ПФУ пояснили, що таку виплату можна буде отримати будь-який термін - декілька місяців або навіть років. Але це питання краще не відкладати, щоб уникнути втрати реальної вартості грошей через інфляцію.

Які документи потрібні для отримання "останньої пенсії":

відповідна заява,

довідка про смерть пенсіонера або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану.

З документами звертатися потрібно в територіальний орган ПФУ, де перебував на обліку пенсіонер.