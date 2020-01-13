Лучше не медлить: как получить пенсию после смерти пенсионера

Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Пенсии в Украине предусматривают получение выплат после смерти пенсионера

Пенсию в Украине после смерти получателя выплат можно получить родственникам в территориальном органе Пенсионного фонда. Каким будет размер последней выплаты, и какие сроки получения - в материале Styler.

Так, с 19 ноября 2019 года в Украине начал работать механизм автоматического взаимодействия между реестрами Минюста и ПФУ в рамках национальной системы "Трембита". Такое нововведение поможет своевременно информировать о смерти получателя пенсий и предоставлять его семье соцпособие на погребение.

При этом сумма последней выплаты будет равняться размеру двухмесячной пенсии, которую пенсионер получал при жизни.

Несмотря на то, что механизм финансирования изменился, в ПФУ продолжают обращаться граждане, которые по ряду причин не смогли получить сразу после смерти родственника выплаты на его похороны.

К примеру, если похороны состоялись еще в 2017 году, можно ли получить пособие в 2020-м.

Так, в ст. 53 ЗУ Об общеобязательном государственном пенсионном страховании сказано, что "в случае смерти пенсионера лицам, осуществившим его погребением, выплачивают пособие на погребение в размере двухмесячной пенсии, которую получал пенсионер на момент смерти".

В ПФУ объяснили, что такую выплату можно будет получить любой срок - несколько месяцев или даже лет. Но этот вопрос лучше не откладывать, чтобы избежать потери реальной стоимости денег из-за инфляции.

Какие документы нужны для получения "последней пенсии":

соответствующее заявление,

справка о смерти пенсионера или выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния.

С документами обращаться нужно в территориальный орган ПФУ, где состоял на учете пенсионер.