Лубинец сделал новое заявление о Фарион, которая "сдала" проукраинского студента ФСБ

Он подчеркнул, что персональные данные в условиях войны – это не абстракция, а защита жизни и свободы.

"Народный депутат ВРУ 7 созыва и должна была знать о важности защиты персональных данных. Однако этот человек публично предоставил фамилию, имя, место обучения парня, которые позволили россиянам идентифицировать этого студента. К тому же не является тайной факт давления оккупационной администрации в Крыму на людей, которые придерживаются проукраинских взглядов. Об этом также сообщают и правозащитники, и медиа", - пишет Лубинец.

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Он подчеркнул, что это не остановило Фарион в условиях военного положения огласить персональные данные парня.

"А это может и уже имеет (!) последствия. Это не только вмешательство в частную жизнь личности, но и вызванная угроза личной безопасности и жизни студента. Впрочем, она, с одной стороны совершала уголовное преступление, с другой стороны подыграла оккупантам. Результат очевиден !" - добавил омбудсмен.

Дмитрий Лубинец в связи с фактом разглашения конфиденциальной информации обратился в СБУ для надлежащего реагирования.

"Чтобы действия гражданки Украины проанализировали должным образом и дали юридическую оценку. Никто не должен пренебрегать безопасностью других граждан!" - подчеркнул он.