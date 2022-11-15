В Ялте танцевали под хит Сердючки "Ще не вмерла Україна": "диджейку" заставили извиняться

Во временно оккупированном Крыму люди зажигали под песни Верки Сердючки. В частности, на набережной в Ялте местные танцевали под хит "Гуляночка". Однако, впоследствии "диджейку" оккупанты заставили извиниться.

На видео можно увидеть толпу людей, которые танцуют и поют: "Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так".

"Ты мне скажи, чей Крым?" - подписал артист видео.

Однако "властям" аннексированного полуострова такая песня не понравилась. Женщину, организовавшую танцы, нашли и заставили записать извинения перед российскими оккупантами, которые ежедневно жестоко уничтожают мирные украинские города и убивают людей.

В частности, "диджейку" зовут Валентина Ивановна. На видео женщина под давлением россиян не могла сдерживать слезы и заявила, что включила песню нечаянно.

"Дорогие россияне, простите меня. Я вас всех люблю. Я не специально ее поставила. Хотела порадовать людей дискотекой. Скорейшей победы нашим сыновьям и возвращения домой. Мы победим! Я за Россию", - сказала она.