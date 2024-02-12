Ложка может только навредить: украинцам развеяли 3 мифа об эпилепсии

Эпилепсию считают одним из наиболее распространенных хронических неврологических заболеваний у человека. Важно знать, как помогли человеку в такой ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья .

В чем коварство болезни

Люди с эпилепсией обычно чаще испытывают другие проблемы со здоровьем - переломы, ушибы, а также тревожные расстройства и депрессию.

Коварство этого заболевания кроется в том, что его приступы неожиданны как для больного, так и для окружения. И именно от действий оказавшихся рядом зависит безопасность и даже жизнь человека во время эпилептического нападения.

Для заболевания характерны приступы, повторяющиеся и проявляющиеся в виде кратковременных непроизвольных судорог в определенной части тела.

Иногда они сопровождаются обмороком и потерей контроля над функциями кишечника или мочевого пузыря.

Если у вас появились судороги, обязательно обратитесь к врачу. Семейный врач после осмотра при необходимости направит вас к специалисту - неврологу для дальнейшей диагностики. Ни в коем случае не игнорируйте симптомы.

Профилактика эпилепсии

Самым эффективным способом профилактики посттравматической эпилепсии является предотвращение травм головы, в частности, путем снижения частоты падений, дорожно-транспортных происшествий и спортивных травм.

Надлежащее оказание перинатальной помощи помогает уменьшить количество новых случаев эпилепсии, вызванных родовыми травмами.

Кроме того, применение лекарственных средств и других методов понижения температуры тела у детей с лихорадкой может снизить вероятность фебрильных приступов.

Правила оказания медицинской помощи

Последовательность действий по оказанию медицинской помощи пострадавшим во время эпилепсии:

убедитесь в отсутствии опасности

вызовите бригаду экстренной медицинской помощи

окажите к медицинской помощи на месте случая, кроме ситуаций, когда место опасно

посмотрите на часы и зафиксируйте время от начала до конца активных судом

не пытайтесь силой сдерживать судорожные движения пострадавшего

положите пострадавшего на ровную поверхность, подложите под его голову мягкие вещи, чтобы предотвратить травмирование.

расстегните одежду пострадавшего

не раскрывайте рот пострадавшего с помощью подручных средств

не нужно силой вливать жидкость или любое лекарство в рот пострадавшего во время судорог

после прекращения судом осмотрите пострадавшего - если он не пришел в себя и не дышит, начните сердечно-легочную реанимацию

при ухудшении состояния пострадавшего до приезда бригады экстренной медицинской помощи повторно позвоните ее диспетчеру

Три самых распространенных мифа об эпилепсии

Несмотря на довольно распространенное мнение, человек не может проглотить язык во время эпилептического приступа. Это просто физически невозможно.

Также человеку при приступе эпилепсии не нужно ничего класть в рот. Так она может вышибить себе зубы или даже сломать челюсть. Нужно только осторожно переложить человека на бок и положить что-нибудь мягкое под голову, чтобы защитить его от травмирования.

Не следует сдерживать человека во время нападения. Это не остановит судороги.