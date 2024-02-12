Ложка може тільки нашкодити: українцям розвіяли 3 міфи про епілепсію

Епілепсію вважають одним із найпоширеніших хронічних неврологічних захворювань у людини. Важливо знати, як допомогли людині під час такого стану.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я .

У чому підступність хвороби

Люди з епілепсією зазвичай частіше мають інші проблеми зі здоров’ям - переломи, забої, а також тривожні розлади й депресію.

Підступність цього захворювання криється у тому, що його напади несподівані як для хворого, так і для оточення. І саме від дій тих, хто опинився поруч, залежить безпека й навіть життя людини під час епілептичного нападу.

Для захворювання характерні напади, що повторюються та проявляються у вигляді короткочасних мимовільних судом у певній частині тіла.

Іноді вони супроводжуються непритомним станом та втратою контролю над функціями кишківника або сечового міхура.

Якщо у вас з’явились судоми, обов'язково зверніться до лікаря. Сімейний лікар після огляду за потреби направить вас до фахівця - невролога для подальшої діагностики. У жодному разі не ігноруйте симптоми.

Профілактика епілепсії

Найефективнішим способом профілактики посттравматичної епілепсії є запобігання травмам голови, зокрема, шляхом зниження частоти падінь, дорожньо-транспортних пригод та спортивних травм.

Належне надання перинатальної допомоги допомагає зменшити кількість нових випадків епілепсії, зумовлених пологовими травмами.

Крім того, застосування лікарських засобів та інших методів зниження температури тіла у дітей із лихоманкою може знизити ймовірність фебрильних нападів.

Правила надання медичної допомоги

Послідовність дій з надання домедичної допомоги постраждалим під час епілепсії:

переконайтеся у відсутності небезпеки

викличте бригаду екстреної медичної допомоги

надайте домедичну допомогу на місці випадку, крім ситуацій, коли місце є небезпечним

подивіться на годинник і зафіксуйте час від початку до кінця активних судом

не намагайтеся силоміць стримувати судомні рухи постраждалого

вкладіть постраждалого на рівну поверхню, підкладіть під його голову м’які речі, щоб запобігти травмуванню

розстебніть одяг постраждалого

не розкривайте рот постраждалого за допомогою підручних засобів

не потрібно силоміць вливати рідину чи будь-які ліки до рота постраждалого під час судом

після припинення судом огляньте постраждалого - якщо він не опритомнів і не дихає, розпочніть серцево-легеневу реанімацію

у разі погіршення стану постраждалого до приїзду бригади екстреної медичної допомоги повторно зателефонуйте її диспетчеру

Три найпоширеніші міфи про епілепсію

Попри досить поширену думку, людина не може проковтнути язика під час епілептичного нападу. Це просто фізично неможливо.

Також людині під час нападу епілепсії не потрібно нічого класти в рот. Так вона може вибити собі зуби або навіть зламати щелепу. Потрібно лише обережно перекласти людину з на бік й покласти що-небудь м'яке під голову, щоб захистити її від травмування.

Не варто стримувати людину під час нападу. Це не зупинить судоми.