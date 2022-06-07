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Ловля на фідер: 6 дієвих порад новачкам від досвідченого риболова

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Вівторок 07 червня 2022 11:47
Ловля на фідер: 6 дієвих порад новачкам від досвідченого риболова Рибалка в Україні в розпалі (фото: facebook.com/alexey.restday)
Автор: Дмитрий Войналович

Рибалка в Україні є одним чи не з основних способів релаксу для багатьох чоловіків і навіть жінок. При цьому багато хто пробує урізноманітнити це хобі. Наприклад, пробуючи ловлю на фідер.

Досвідчений рибалка і блогер, відомий як Олексій Подорожуй Україною, у своєму Facebook поділився з початківцями основними правилами риболовлі фідером.

6 основних правил рибалки фідером

Яка має бути погода

Оптимальний тиск має бути 755 мм. Звісно, він може бути більший, або менший, але - найголовніше - без різкого перепаду у п‘ять одиниць чи більше. Краще за все, коли він певний період незмінний і риба до нього звикає.

Вітер теж важливий. Якщо він більше, ніж 4 м/сек, то треба грамотно обирати місце, враховуючи його напрям - щоб дув у спину. Невеликий дощ, без різкого перепаду тиску, то - тільки плюс, адже він насичує водоймище киснем.

Ловля на фідер: 6 дієвих порад новачкам від досвідченого риболова

Рибалка на фідер (фото: facebook.com/alexey.restday)

Вибір місця

При підборі місця уважно подивіться вгору та позаду, щоб при закиданні нічого не чіпляти.

Оберіть місце для встановлення садка таким чином, щоб залишався простір для виводу оснастки з рибою і щоб ви не підводячись зі свого стільця могли до нього покласти рибу.

Прикормка

Наступний крок - прикормка. Це один з найважливіших елементів фідерної ловлі. Сучасні сухі суміші потребують поетапного зволожування мінімум у два рази. Тому першим ділом, ще перед монтажем спінінга, треба замішати корм, щоб він почав готуватися.

Монтаж спінінга

Далі монтуємо спінінг. Обираємо на протилежному березі будь-яку ціль (дерево, кущ, стовп, пагорб), в яку протягом всієї сесії будемо кидати.

Чіпляємо маркерний грузок, або будь-який, що не шкода, робимо максимально дальній закид і потроху протягуємо його по дну. Задача - знайти перехід між піском та мулом і обрати оптимальне місце для подальшого годування риби.

Для цього знадобиться декілька разів проробити цю процедуру. І коли ви вже визначились з місцем - закріпити шнур на котушці у кліпсу, що надасть змогу робити закид на одну і ту ж відстань.

Зволоження корму

Далі робимо друге зволоження корму. Додаєм туди усі свої секрети, чіпляємо великий кормовий кормак, сідаємо в стілець і кладемо у нашу обрану точку 5-10 кормаків. Тоді закидаємо, чекаємо, доки ляже, 3-5 секунд ще і різким рухом витрушуємо. Потім діставайте оснастку.

Монтаж гачка

Далі монтуємо гачок, менший кормак, фідергам. Трохи живого компоненту (хробачків) у перші 10 закидів підмішуємо до корму. Максимальний час між перезакидами - 5 хвилин. Якщо за 30 хвилин нема жодного відгуку - змінюйте точку або локацію.

Ловля на фідер: 6 дієвих порад новачкам від досвідченого риболова

Олексій досвідчений рибалка (фото: facebook.com/alexey.restday)

Що таке рибалка на фідер?

Це спосіб риболовлі англійською рибальською донною снастю. Особливість такого лову полягає у використанні спеціальних вудилищ з квівертипами (гнучкими вершинками), які виступають сигналізаторами кльову.

Основною відмінністю вудилища фідера, довжина якого в основному варіюється від 2,7 до 4,2 метрів, є наявність великої кількості кілець, а також тонкої і м'якої вершинки, яка і є головним показником кльову. У комплекті може бути кілька змінних вершинок з різним тестом. Як правило, в комплекті йде одна, дві або три вершинки.

Одним з головних факторів фідерної риболовлі є залучення та утримання риби на місці лову. Для таких цілей при ловлі фідером активно використовується прикормка.

Ловля на фідер: 6 дієвих порад новачкам від досвідченого риболова

Риболовля з використанням фідера (фото: wikipedia.org)

Нагадаємо також про те, чого в жодному разі не можна робити на рибалці.

Раніше ми писали про те, як зробити прикормку для коропа своїми руками для шаленого кльову.

Крім того, читайте, яку рибу не можна ловити в Україні, щоб не отримати штраф у 48 тисяч гривень.

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