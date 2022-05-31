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Яку рибу не можна ловити в Україні: штраф до 48 тисяч гривень!

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Вівторок 31 травня 2022 08:41
Яку рибу не можна ловити в Україні: штраф до 48 тисяч гривень! Яка риба заборонена до вилову в Україні (фото: freepik.com)
Автор: Микита Мельников

Багато українців люблять риболовлю. Цей процес приваблює чоловіків і жінок. І всі радіють, коли на вудку попадається велика або рідкісна рибка.

Але є види риби, які заборонено ловити через ризик їх вимирання. А за порушення закону можна отримати величезний штраф. Більш детально про це читайте в нашому матеріалі нижче.

Яку рибу не можна ловити

Так, на водоймах загального користування в Україні сьогодні заборонено вилов осетрових і їхніх гібридів.

А також, звичайно, не можна ловити види, занесені до Червоної книги України.

Залежно від кількості та виду риби, настає відповідальність за ст. 90 КУпАП. Розмір штрафу - від 340 до 510 грн з конфіскацією незаконно видобутого.

Крім зазначеної суми вам треба буде заплатити компенсацію заподіяної шкоди природі відповідно до рішення Кабінету міністрів України №1030.

Штрафи за вилов "забороненої" риби

Стерлядь прісноводна - штраф 48 тисяч гривень.

Яку рибу не можна ловити в Україні: штраф до 48 тисяч гривень!

Марена дніпровська - штраф 820 гривень.

Яку рибу не можна ловити в Україні: штраф до 48 тисяч гривень!

Бистрянка російська - штраф 660 гривень.

Яку рибу не можна ловити в Україні: штраф до 48 тисяч гривень!

Рибець малий - штраф 348 гривень.

Яку рибу не можна ловити в Україні: штраф до 48 тисяч гривень!

Єлець звичайний - штраф 330 гривень.

Яку рибу не можна ловити в Україні: штраф до 48 тисяч гривень!

Карась звичайний (золотий) - штраф 330 гривень.

Яку рибу не можна ловити в Україні: штраф до 48 тисяч гривень!

Минь річковий - штраф 330 гривень.

Яку рибу не можна ловити в Україні: штраф до 48 тисяч гривень!

Йорж носар - штраф 165 гривень.

Яку рибу не можна ловити в Україні: штраф до 48 тисяч гривень!

Мінога українська - штраф 74 гривні.

Яку рибу не можна ловити в Україні: штраф до 48 тисяч гривень!

В’язь звичайний (з 2021 року) - штраф 136 гривень.

Яку рибу не можна ловити в Україні: штраф до 48 тисяч гривень!

Підуст звичайний (з 2021 року) - штраф 34 гривні.

Яку рибу не можна ловити в Україні: штраф до 48 тисяч гривень!

Ілюстрації: kv.darg.gov.ua

Тому, якщо на ваш гачок потрапив один з цих красенів, відпустіть його на волю - бережіть природу України!

Раніше ми писали, де і яку рибу найкраще ловити в червні.

Також дізнайтеся, коли в Україні закінчиться заборона на риболовлю у різних регіонах країни.

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