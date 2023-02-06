Ловите секреты долголетия от карпатского целителя и их научное обоснование

Жители Карпат отличаются особенно крепким здоровьем и продолжительностью жизни почти до 100 лет. Конечно, свежий воздух и экологичные продукты способствуют этому. Но, кроме того, еще и нужно знать несколько секретов, которые способствуют долголетию.
Народными рецептами долголетия от карпатского целителя Андрея Ворона, поделилась диетолог Оксана Скиталинская на своей странице в Facebook.
"Ученые мира исследуют жизнь долгожителей в так называемых Голубых зонах мира: что эти люди едят, пьют, как живут. Карпаты - также можно отнести к Голубым зонам: во многих семьях есть родственники, переступившие 90+ и 100-летний рубеж и живут активной жизнью", - рассказывает эксперт.
Скиталинская отмечает, что украинцам более близки пищевые традиции Карпат, чем полуострова Окинава, потому что для нас не традиционно употреблять водоросли, куркуму, батат, но привычны такие продукты как капуста, свекла, картофель, зерновые, семена, орехи.
"Убеждена, что феномен карпатского долголетия еще будут изучать ученые, а пока - вот вам рецепт хлеба от карпатского целителя, долгожителя Андрея Ворона, прожившего 104 года. Точных пропорций для хлеба он не указал. Можно добавить немного соли, но если есть склонность к гипертонии (повышение давления), то можно без соли. Выходят вкусные лепешки", - говорит диетолог.
От обычного дрожжевого хлеба следует отказаться. Зато готовить такой - отваренный в мундирах картофель натереть и смешать с мукой грубого помола и отрубями пшеницы. Добавить немного тертой моркови и сбрызнуть льняным маслом. Тесто раскатать на тонкие лепешки и выпекать на сковороде без жира.
Какая польза такого хлеба:
"Чтобы быть здоровым, надо иметь здоровую натуру. И силу характера. Сделайте потребностью легкую "муштру тела" и духа хоть один час в день. Большинство недугов как приходят, так и проходят сами. Их одолевает наша крепкая природа, то есть работа, упражнения, терпеливость к холоду, голоду, жары, усталости, здоровый природный стол, живая вода. Чем больший напор мира на нас - тем больше надо годить здоровью. Зверь при этом спасается дракой или бегством. Человек - сознательными физическими и духовными упражнениями", - цитата из книги Мирослава Дочинца "Возраст и лекарство. Рецепты на всякую оздоровительную потребность от карпатского целителя Андрея Ворона".
Долгожитель поделился перечнем своих продуктов счастья:
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